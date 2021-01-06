6 січня – День ангела Євгенії. У цей день, згідно з церковним календарем, вшановують мученицю Євгенію Римську.
Значення імені Євгенія
Ім’я Євгенія має давньогрецьке коріння і означає шляхетна, з шляхетського роду. В Україні батьки часто називають так доньок. Ім’я було актуальним і раніше, і нині.
З дитинства Євгенії мають веселу вдачу. Вони ростуть активним і допитливими дівчатками. Нерідко досягають успіхів у кар’єрі.
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Привітання з Днем ангела Євгенії у картинках
Привітання з Днем ангела Євгенії у СМС
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Євгенію я вітаю
З Днем її іменин!
Щастя і любові бажаю,
У житті лише позитивних картин!
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У тебе благородне ім’я,
Ти і сама благородна, Женю!
Будь щаслива у житті,
І собі вірна!
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З іменинами Женю вітаю
І бажаю їй щастя!
Щоб всі труднощі долала
І без проблем крокувала у житті!
Календар церковних свят на рік
Протягом року українці святкують низку церковних свят.
Серед них найбільше – Великдень, який у 2021 році припадає на 2 травня.
Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.