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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Євгенії: найкращі привітання з іменинами

6 січня – День ангела Євгенії. У цей день, згідно з церковним календарем, вшановують мученицю Євгенію Римську.

Значення імені Євгенія

Ім’я Євгенія має давньогрецьке коріння і означає шляхетна, з шляхетського роду. В Україні батьки часто називають так доньок. Ім’я було актуальним і раніше, і нині.

З дитинства Євгенії мають веселу вдачу. Вони ростуть активним і допитливими дівчатками. Нерідко досягають успіхів у кар’єрі.

Читайте: Календар церковних свят на січень 2021

Привітання з Днем ангела Євгенії у картинках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Привітання з Днем ангела Євгенії у СМС

***

Євгенію я вітаю
З Днем її іменин!
Щастя і любові бажаю,
У житті лише позитивних картин!

***

У тебе благородне ім’я,
Ти і сама благородна, Женю!
Будь щаслива у житті,
І собі вірна!

***

З іменинами Женю вітаю
І бажаю їй щастя!
Щоб всі труднощі долала
І без проблем крокувала у житті!

Календар церковних свят на рік

Протягом року українці святкують низку церковних свят.

Серед них найбільше – Великдень, який у 2021 році припадає на 2 травня.

Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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