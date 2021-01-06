6 січня – День ангела Євгенії. У цей день, згідно з церковним календарем, вшановують мученицю Євгенію Римську.

Значення імені Євгенія

Ім’я Євгенія має давньогрецьке коріння і означає шляхетна, з шляхетського роду. В Україні батьки часто називають так доньок. Ім’я було актуальним і раніше, і нині.

З дитинства Євгенії мають веселу вдачу. Вони ростуть активним і допитливими дівчатками. Нерідко досягають успіхів у кар’єрі.

Читайте: Календар церковних свят на січень 2021

Привітання з Днем ангела Євгенії у картинках

Привітання з Днем ангела Євгенії у СМС

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Євгенію я вітаю

З Днем її іменин!

Щастя і любові бажаю,

У житті лише позитивних картин!

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У тебе благородне ім’я,

Ти і сама благородна, Женю!

Будь щаслива у житті,

І собі вірна!

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З іменинами Женю вітаю

І бажаю їй щастя!

Щоб всі труднощі долала

І без проблем крокувала у житті!

Календар церковних свят на рік

Протягом року українці святкують низку церковних свят.

Серед них найбільше – Великдень, який у 2021 році припадає на 2 травня.

Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.