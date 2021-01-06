Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

Докладний гороскоп на січень 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Січень знаменується переходом Марса в знак Тельця (7 січня – 4 березня 2021), після попереднього більш ніж шестимісячного руху (28 червня 2020 – 7 січня 2021) під знаком Овена в статусі управління. У Тельці Марсу не комфортно, оскільки він перебуває у вигнанні, тому образно про цей транзит можна сказати : слон в посудній лавці.

У січні люди стають більш стриманими та неквапливими, енергія спрямована на забезпечення власного існування. В цей час зростає інтерес до якісно виготовлених виробів, багато хто намагається зробити щось своїми руками, але все відбувається повільно, через що виникають конфлікти підлеглих з роботодавцями.

У той же, час люди вимагають адекватної плати за свою працю. Це варто враховувати при прийомі на роботу нових працівників.

Також, можливі протести, мета яких – зміна фінансово-бюджетної політики в бік більшого перерозподілу доходів між різними верствами населення. Справа, розпочата в січні, буде розкручуватися повільно, швидше за все потребуватиме додаткового вкладу коштів, але можна сказати точно, що воно не виявиться одноденкою, а буде надалі приносити стабільний дохід.

У цей період люди схильні вкладати гроші в матеріальні цінності, купувати щось велике, робити довгострокові інвестиції.

Гороскоп для Овнів

Часу на відпочинок в цей період немає. Можливі матеріальні збитки в сфері бізнесу та витрати, наприклад на ліквідацію наслідків аварії або поломки обладнання. Виробничий процес йде нерівно: або застій, або аврал. У цей час відбувається більше помилок в роботі через поспіх, знервованою обстановки на робочих місцях, конфліктів між працівниками.

У цей період не варто змінювати роботу, купувати нерухомість, починати ремонт чи інші важливі справи. Особливо складні період – середина січня, будьте уважні, тому що ризик травм і нещасних випадків на виробництві значно зростає.

Гороскоп для Тельців

У цей період спільні проекти дають позитивні результати та матеріальне задоволення. Обставини сприятимуть активному спілкуванню з навколишніми і ефективній фізичній діяльності. Цей час не варто проводити на самоті.

Не упускайте нагоди проявити творчі здібності. Взаємовідносини з представниками протилежної статі будуть успішними, а якщо до цього вони йшли не гладко, прийшов час створити приємну атмосферу і знайти гармонію в особистому житті.

У той же час, вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов’язані з конкуренцією і ризиком.

Гороскоп для Близнюків

Не варто поспішати і робити передчасні висновки. Це час, коли необхідно координувати свої дії з іншими, а також перевіряти інформацію, бути послідовними і об’єктивними.

Результат приходить повільно, але за рахунок власних зусиль і здібностей. Виникнуть хороші передумови для поглибленої, зосередженої роботи, це час для вирішення питань, які відносяться до довгого, стратегічного планування.

У цей період ви зможете проникнути в глибину кожної справи і бачити приховані її сторони. При спілкуванні з колегами або керівництвом варто спиратися на конкретні факти, оскільки апеляція до емоцій і почуттів, принесуть скоріше негативну реакцію.

Гороскоп для Раків

Сприятливий період для яскравого, потужного прояву індивідуальних здібностей, що може привести до творчого злету. Ваша щедрість і життєрадісність, дає заряд енергії навколишнім та заряджає їх оптимізмом. Найскладніші та болючі питання вирішуються легко і радісно.

Потреба особистої участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав’язаного кола обставин, призводить до бажаного результату і досягнення цілей.

Ви опиняєтеся в центрі уваги, дуже багато залежить від ухвалених вами рішень. Зміцнюється енергетика, поліпшується самопочуття, посилюється імунітет.

Гороскоп для Левів

У першій половині січня – хороший час для початку циклів творчої і ділової активності, що сприяє зростанню популярності. З’являється можливість відстояти свою точку зору, зміцнити життєву позицію. Активізуються взаємини з дітьми, з близькими родичами.

З середини місяця з’являються складності, перешкоди в справах, конфлікти, провокації з боку колег. Можливо, ви станете більш загострено сприймати вторгнення на вашу територію, а також спроби брати під сумнів ваші методи і надавати на вас тиск.

Ваше прагнення до особистих досягнень в цей період буде особливо сильним. Але, навряд чи, воно буде підтримуватися колегами і керівниками.

Гороскоп для Дів

Стислість, факти і чіткість – ось основа успіху в цей період. У вас є всі можливості, щоб вирішити найважливіші питання. Дотримуйтеся графіка, встановленого розпорядку, інакше порушення робочого режиму і легкі недоліки в роботі, можуть викликати в цей період серйозні ускладнення, тому проявляйте увагу до дрібниць і будьте пунктуальними.

У ділових переговорах не варто виходити за рамки конкретної встановленої теми, потрібно як ніколи дотримуватися субординації і дотримуватися формальних правил. У вас з’являється можливість подумати і усвідомити все, що пов’язано з питаннями кар’єри, професійного розвитку, репутації і соціальних досягнень.

Гороскоп для Терезів

У цей період дуже добре проходити різноманітні курси для підвищення кваліфікації. Відстежуйте всю інформацію, яка надходить до вас – вона виявиться важливою і корисною для вас надалі, намагайтеся не допускати помилок, оскільки вони можуть обернутися великими проблемами.

Можна вирішити серйозні питання, що стосуються роботи, професії і кар’єри. Щоб досягти мети, необхідно налаштуватися на діловий лад, і, якщо є можливість, показати свою компетентність і професіоналізм.

Спілкування відбувається в основному у справі, це найкращий час для обмірковування своїх планів на майбутнє і вироблення стратегії для досягнення своїх життєвих цілей. Якщо таких немає, то саме час задуматися про це.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей період в спілкуванні і взаємодії з навколишніми і особливо колегами, ви відчуваєте якийсь бар’єр. Сприятливий період для публікацій в спеціальних фахових виданнях. Січень не підходить для відпочинку і подорожей, у вас з’являється багато справ, а також спливають помилки в раніше виконаних проектах.

Порушення робочого розпорядку може загрожувати втратою роботи, тому, направте свої зусилля в професійну сферу. Поїздки повинні бути цілеспрямованими, винятково у справі.

У цьому випадку, ви зможете заявити про себе як про професіонала, задуматися про можливості для кар’єрного зростання, пройти курси підвищення кваліфікації. Не варто сподіватися на партнерів – вони можуть підвести.

Гороскоп для Стрільців

Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності. Також, обставини складаються вдало для переговорів, роботи з інформацією, навчанням, поїздками.

Легкість протікання розумових процесів, загострення розумового сприйняття, пам’яті та інтуїції, допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділових проблем. Скористайтеся цим періодом для укладення угод, договорів, підписання важливих паперів і роботи з документами.

Будьте обережні в будь-якої практичної діяльності, щоб уникнути травм голови і обличчя, а також перевантаження серця і хребта.

Гороскоп для Козерогів

Найкращі можливості для вирішення питань та інтелектуальної роботи. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Ви зможете домовитися з начальством, владою, ефективно висловити свої ідеї, розуміння, описати свою позицію та інтереси. Знання та відомості, які ви отримаєте в цей день, відкладуться надовго, і ви зможете ними успішно скористатися.

Підвищується ваша творча активність, яка буде проявлятися в залежності від вашого духовного потенціалу в розробці нових ідей, в правильному використанні свого таланту, а також отриманих знань у своїй професійній діяльності або ж в роботі за сумісництвом.

Гороскоп для Водоліїв

З’являються нові ділові зв’язки, зав’язуються корисні знайомства, які вплинуть на вашу професійну діяльність. Робота з документами, можливо, принесе клопоти, але завершиться вдало.

Однак, схильність потурати власним слабкостям, а також бажання самоствердитися за рахунок навколишніх, посилиться, але не варто заходити надто далеко, інакше втратите сприятливі шанси і можливості. Постарайтеся не надавати занадто великого значення відчуття власної значущості.

У цьому випадку, ви зможете досягти вершин у професії, здобути прихильність влади або благословення духовного настав¬ніка, значимого для вас людини. Громадська діяльність приносить реальну користь. Не давайте необдуманих обіцянок.

Гороскоп для Риб

Період підвищеної активності, самоствердження, самореалізації. Ви можете зробити більше, ніж зазвичай, досягаєте бажаного, володієте явною та незаперечною перевагою на тлі інших людей, а це викликає заздрість з боку близького оточення.

Ростуть амбіції і соціальний статус, але при цьому, виникають сутички через власні ідеї та думки, що провокує труднощі в спілкуванні. Краще не вступати у суперечки з офіційними органами і відкласти походи в офіційні місця.

Але це гарний час для здобуття популярності, публікацій, виступів, проведення навчальних заходів, читання лекцій. Намагайтеся не вступати в протиріччя з дрібниці, не провокуйте протистояння з улюбленими людьми і членами сім’ї і тоді є можливість уникнути неприємностей.