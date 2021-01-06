Світле свято Різдва Христового православні українці щороку відзначають 6 січня.

Напередодні Різдва українські родини збираються за одним столом. Остання пісна вечеря на Святвечір обов’язково повинна містити дванадцять страв.

Через карантин не всі родичі зможуть побачитися та скуштувати смачної куті. Не забудьте про своїх найближчих друзів та рідних.

Для цього Факти ICTV підготували найкращі короткі привітання з Різдвом 2021. Христос народився!

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Вітаю з Різдвом Христовим! Минулий, 2020 рік справді увійде в історію. Covid-19 подарував нам досвід, який залишиться у нашій пам’яті назавжди. Тому, окрім звичних побажань міцного здоров’я та сімейного затишку, бажаю вам справді іншого, але успішного року та щасливого Різдва!

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Привіт! Я знаю, де ти провів усі свята минулого року: там, де і я, вдома на карантині! Однак давай відволічемося від пандемії у велике свято Різдва, зберемося за родинними столами та забудемо про біди 2020 року. Бажаю веселого Різдва!

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Вітаю з Різдвом! Це свято – справді чарівна пора, адже усі заощадження зникають та перетворюються у смачні ласощі за родинним столом. Об’єднуйтеся навколо чарів Різдва, веселих свят!

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Щиро вітаю з Різдвом Христовим! Від щирого серця прийміть побажання бути щасливими та здоровими! Нехай 2021 рік принесе вам справжні зміни, а не повторення старих звичок у новій упаковці. Зі святом!

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Поспішаю привітати з Різдвом! Бажаю смачної куті, здоров’я у новому 2021 році та сил привітати усіх друзів та рідних у Facebook!

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Вітаю вас та вашу родину з Різдвом! Бажаю миру вашому дому, здоров’я кожному з вас. Нехай у 2021 році знайдуться щастя, любов, гроші і все, що вам потрібно. Нехай все, що ви шукаєте, буде в Google!

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Від широго серця вітаю з Різдвом! Молюся та сподіваюся, що у 2021 році буде менше катастроф, менше ненависті, менше нещасних випадків і багато-багато любові. Щасливого Різдва!

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Я вітаю вас з Різдвом! Пам’ятайте – кожна історія має кінець, але в житті… Кожен кінець – це лише новий початок. Христос народився!

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Після Святвечора та Різдва православні віряни святкуватимуть Старий новий рік, а також Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.