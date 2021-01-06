Згідно з календарем свят на січень 2021 року, українці отримають два додаткових вихідних.
Одразу три дні поспіль громадяни відпочиватимуть на початку нового року – з 1 до 3 січня включно, адже 1 січня – один із двох офіційних вихідних у січні – випадає на п’ятницю.
Другий вихідний 7 січня на Різдво Христове припадає на четвер, тому було ухвалено рішення зробити п’ятницю, 8 січня, теж вихідним. Це означає, що люди матимуть тривалі вихідні з 7 до 10 січня. Водночас таке перенесення доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.
Читайте: Вихідні у 2021 році: коли відпочиватимуть українці
Календар свят на січень 2021
- 1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру;
- 4 січня – День хіт-параду;
- 6 січня – Святвечір;
- 7 січня – Різдво Христове;
- 8 січня – День метро;
- 11 січня – Всесвітній день “дякую”;
- 14 січня – Старий Новий рік;
- 17 січня – Всесвітній день снігу;
- 19 січня – Хрещення Господнє;
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим;
- 21 січня – Міжнародний день обіймів;
- 22 січня – День Соборності України;
- 25 січня – День студентів (Тетянин день);
- 26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України;
- 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;
- 28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України;
- 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут;
- 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України;
- 31 січня – Всесвітній день ювеліра.
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