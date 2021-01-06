Згідно з календарем свят на січень 2021 року, українці отримають два додаткових вихідних.

Одразу три дні поспіль громадяни відпочиватимуть на початку нового року – з 1 до 3 січня включно, адже 1 січня – один із двох офіційних вихідних у січні – випадає на п’ятницю.

Другий вихідний 7 січня на Різдво Христове припадає на четвер, тому було ухвалено рішення зробити п’ятницю, 8 січня, теж вихідним. Це означає, що люди матимуть тривалі вихідні з 7 до 10 січня. Водночас таке перенесення доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.

Читайте: Вихідні у 2021 році: коли відпочиватимуть українці

Календар свят на січень 2021

1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру;

4 січня – День хіт-параду;

6 січня – Святвечір;

7 січня – Різдво Христове;

8 січня – День метро;

11 січня – Всесвітній день “дякую”;

14 січня – Старий Новий рік;

17 січня – Всесвітній день снігу;

19 січня – Хрещення Господнє;

20 січня – День Автономної Республіки Крим;

21 січня – Міжнародний день обіймів;

22 січня – День Соборності України;

25 січня – День студентів (Тетянин день);

26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України;

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;

28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України;

29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут;

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України;

31 січня – Всесвітній день ювеліра.

До слова, дивіться також детальний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.