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Віталій Плахотний |

Календар свят на січень 2021

Згідно з календарем свят на січень 2021 року, українці отримають два додаткових вихідних.

Одразу три дні поспіль громадяни відпочиватимуть на початку нового року – з 1 до 3 січня включно, адже 1 січня – один із двох офіційних вихідних у січні – випадає на п’ятницю.

Другий вихідний 7 січня на Різдво Христове припадає на четвер, тому було ухвалено рішення зробити п’ятницю, 8 січня, теж вихідним. Це означає, що люди матимуть тривалі вихідні з 7 до 10 січня. Водночас таке перенесення доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.

Читайте: Вихідні у 2021 році: коли відпочиватимуть українці

Календар свят на січень 2021

  • 1 січня – Новий рік, Всесвітній день миру;
  • 4 січня – День хіт-параду;
  • 6 січня – Святвечір;
  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 8 січня – День метро;
  • 11 січня – Всесвітній день “дякую”;
  • 14 січня – Старий Новий рік;
  • 17 січня – Всесвітній день снігу;
  • 19 січня – Хрещення Господнє;
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим;
  • 21 січня – Міжнародний день обіймів;
  • 22 січня – День Соборності України;
  • 25 січня – День студентів (Тетянин день);
  • 26 січня – Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України;
  • 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;
  • 28 січня – День відкриття Антарктиди, Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапору України;
  • 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті Героїв Крут;
  • 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України;
  • 31 січня – Всесвітній день ювеліра.

Выходные в январе 2021

До слова, дивіться також детальний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.

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