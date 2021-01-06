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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Привітання зі Святвечором у картинках

Святвечір в Україні відзначають 6 січня. Переддень Різдва заведено проводити з найріднішими. Господині готують вечерю з 12 страв, обов’язково на столі має стояти кутя – символ свята.

Поділіться теплою атмосферою з дорогими людьми та надішліть їм листівки з сердечними привітаннями. Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Святвечором у картинках.

Читайте: Святвечір і Різдво 2020: головні християнські традиції

Привітання зі Святим вечором у картинках

Привітання зі Святим вечором у картинках

листівки привітання зі Святим вечором

Святвечір - привітання в картинках

 

привітання на Святвечір 2021

Святий вечір в Україні: привітання в картинках

Календар церковних свят на січень 2021

Перший місяць зими має чимало важливих дат. 7 січня християни відзначають одне з найголовніших – Різдво Христове. 19 січня українці дружньо стрибають у крижану ополонку, святкуючи Хрещення Господнє.

Дивіться церковний календар свят на січень 2021, щоб не пропустити важливої дати та встигнути привітати рідних.

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