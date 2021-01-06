6 січня православні українці відзначають Святвечір. Також сьогодні завершується 40-денний Різдвяний піст.

З появою першої зірки вся родина збирається за вечерею, а на столі має бути 12 пісних страв. Головна з них – кутя.

Крім того, за традицією, увечері 6 січня заведено колядувати. Молодь ходить домівками, співає колядки, в яких славить народження Сина Божого і бажає господарям достатку і щастя.

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Іменини 6 січня

День ангела сьогодні відзначають Артем, Євгенія, Інокентій, Микола і Сергій.

Прикмети на 6 січня

Чисте і зоряне небо – літо буде теплим і врожайним.

Місячна ніч – до урожаю баштанних культур.

Іній на деревах віщує добрий урожай горіхів і фруктів.

Сніг іде – буде багато яблук, а літо дощовим.

Що не можна робити 6 січня

Не можна сідати за стіл до появи першої зірки.

Одягати темний і старий одяг – тільки світлий і новий.

Виносити сміття з хати.

Працювати, особливо займатися шиттям і рукоділлям.

Відмовляти в гостинності, інакше можна втратити щастя і благополуччя.

Церковні свята у січні 2021

У календарі церковних свят на січень 2021 багато важливих дат.

До кінця місяця українці ще святкуватимуть Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого, які припадають на 14 січня.

А 19 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення.