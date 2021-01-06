6 січня православні українці відзначають Святвечір. Також сьогодні завершується 40-денний Різдвяний піст.
З появою першої зірки вся родина збирається за вечерею, а на столі має бути 12 пісних страв. Головна з них – кутя.
Крім того, за традицією, увечері 6 січня заведено колядувати. Молодь ходить домівками, співає колядки, в яких славить народження Сина Божого і бажає господарям достатку і щастя.
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Іменини 6 січня
День ангела сьогодні відзначають Артем, Євгенія, Інокентій, Микола і Сергій.
Прикмети на 6 січня
- Чисте і зоряне небо – літо буде теплим і врожайним.
- Місячна ніч – до урожаю баштанних культур.
- Іній на деревах віщує добрий урожай горіхів і фруктів.
- Сніг іде – буде багато яблук, а літо дощовим.
Що не можна робити 6 січня
- Не можна сідати за стіл до появи першої зірки.
- Одягати темний і старий одяг – тільки світлий і новий.
- Виносити сміття з хати.
- Працювати, особливо займатися шиттям і рукоділлям.
- Відмовляти в гостинності, інакше можна втратити щастя і благополуччя.
Церковні свята у січні 2021
У календарі церковних свят на січень 2021 багато важливих дат.
До кінця місяця українці ще святкуватимуть Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого, які припадають на 14 січня.
А 19 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення.