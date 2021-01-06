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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Що роблять на Різдво: колядують чи щедрують

Переддень Різдва 2021 в Україні колядують – використовують благопобажальні наговори і пісні на адресу господарів будинку.

Коли колядують, а коли щедрують:

  • колядувати – 6 січня ввечері;
  • різдвувати – 7 січня зранку;
  • щедрувати – 13 січня ввечері;
  • посівати (засівати) – 14 січня зранку.

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6 січня господарям бажають достатку, взаєморозуміння і славлять народження Сина Божого.

А зранку 7 січня, на Різдво, співають різдвяні пісні та всіх вітають з Різдвом Христовим.

Вечір напередодні старого Нового року називається “щедрим” (13 січня). У цей час дівчата ходять по домівках і вітають всіх із прийдешнім святом і співають щедрівки.

На наступний ранок, на старий Новий рік, прийнято посівати (засівати) зерном.

Дуже давно наші предки зустрічали Новий рік не взимку, а навесні, тому обряд засівання був пов’язаний з великими надіями на добрий урожай. Засівали в основному діти, і того, хто приходив першим обдаровували дуже щедро.

Першим у цей день в будинок повинен зайти обов’язково чоловік, оскільки вважається, що дівчата не приносять щастя.

Календар церковних свят у січні

У січні на українців чекає низка великих церковних свят.

Серед них найбільше – Різдво Христове, яке відзначають 7 числа.

Детальний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

ФотоУНІАН

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