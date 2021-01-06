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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Сухо, до +13: погода в Україні 6 січня (КАРТА)

У середу, 6 січня, коли українці святкують Святвечір перед Різдвом, у більшості областей вночі невеликий дощ з мокрим снігом, проте вдень – без істотних опадів та хмарно.

Найтеплішу погоду прогнозують на Півдні – від +8 до +13.

У західних регіонах температура повітря коливатиметься у межах +5 +7.

На Півночі та у Центрі очікується +4 +6.

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На Сході вночі мороз до -3, а вдень потепліє до +1 +3.

У Києві на Святвечір переважно суха погода, температура – від +4 до +6.

Погода 6 січня

Погода в Україні у січні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні у січні 2021 року буде відносно теплою та з характерною для цього місяця кількістю опадів.

Середня місячна температура січня становитиме від -4 до 0 градусів.

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