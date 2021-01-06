Чому кутю потрібно їсти не тільки на Різдво

Кутя – традиційна різдвяна страва для українців, проте її варто їсти не лише на свята, а й в інший час, бо вона містить велику кількість корисних елементів.

Про це зазначила екс-очільник МОЗ Уляна Супрун.

– В ідеальному раціоні щодня є цілозернові злаки, горіхи, насіння, фрукти та ягоди. Щоби не бути голослівними: за даними дослідження, опублікованого в 2019 році в журналі Lancet, брак у раціоні цілозернових злаків є другою за поширеністю харчовою причиною серцево-судинних хвороб в усьому світі (перша — надлишок солі), – зазначила Супрун.

Кутя — це і є злаки (пшениця чи ячмінь), горіхи, насіння: мак, коноплі, навіть халва та сушені фрукти і ягоди: чорниці, родзинки, груші, яблука, чорнослив, та зроблений із них узвар.

– Навіть виноградний сік та червоне вино, якими подекуди засмучують кутю, це джерела поліфенолів, – додала Уляна Супрун.

Зокрема у 100 г ячменю понад половина добової потреби в клітковині, яка є необхідною для нашого здоров’я, 10 грамів білка багатого на незамінні амінокислоти, широкий спектр мікроелементів, і 20% від денної потреби в магнії та вітаміні В6.

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Мак — джерело кальцію, магнію, марганцю, цинку та заліза.

Ви можете збагатити кутю іншим насінням: гарбузовим, кунжутним чи пастою із нього (тахіною), навіть халвою (як роблять на Одещині) чи конопляним насінням, – заявила Супрун.

Волоські горіхи — джерело поліненасичених жирних кислот, вітаміну Е, всіх вітамінів групи В, білка, клітковини та заліза.