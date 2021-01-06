Святвечір перед Різдвом українці святкують 6 січня. Зазвичай це церковне свято відзначають у родинному колі за вечерею.

Саме цього дня закінчується Різдвяний піст, який тривав 40 днів, а до святкового столу господині готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів Христа.

Історія Святвечора

Перші згадки про святкування Святвечора з’явились у IV столітті. За біблійними переказами, Ісус народився у сім’ї Марії та Йосипа у Віфлеємі. Його родина тікала від царя Ірода, що велів убити всіх новонароджених у царстві Юдеї, бо боявся приходу Месії.

Увечері напередодні Різдва ще за царських часів почали проводили богослужіння, які започаткував Єрусалимський Патріарх Софроній.

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Традиції Святвечора

За давніми традиціями вечір перед Різдвом Христовим відзначають вдома або хотять до церкви на богослужіння. Кожна господиня мала приготувати 12 пісних страв, оскільки 6 січня – останній день посту. Не можна було вживати алкоголю, м’ясних та молочних продуктів.

Обов’язково на столі мала бути кутя, вареники та узвар.

Окрім того, за давніми обрядами, ніхто не сідав за стіл, окрім дітей, до того, як у небі з’явиться перша зірка. Усі чекали її появи і лише тоді сідати за стіл вечеряти. Першим мав сісти господар дому, потім усі члени сім’ї.

Існував обряд, за яким господар мав першим взяти ложку куті та підкинути її до стелі. Так визначали, чи врожайним буде рік. Якщо декілька зернят прилипнуть і не впадуть, варто було очікувати хорошого урожаю.

Також на столі потрібно було ставити тарілки та столові прибори і для померлих членів родини. Вважалось, що у цей вечір вони навідуються до рідних. Наразі ця традиція ще зберігається у багатьох сім’ях.

Саме через це існував ще одна обряд – дмухати на лавку перед тим, як сісти. Українці вважали, щоб ненароком не присісти на мертву душу, яка завітала до хати, потрібно було її здмухнути і лише тоді присідати до столу.

Окрім того, на Святвечір перед Різдвом діти ходили колядувати та відвідували своїх хрещених батьків з кутею.

Календар церковних свят на січень 2021

Календар церковних свят на січень 2021 налічує багато важливих дат. Зокрема, 6 січня — Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення.