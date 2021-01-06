Різдво 2021: традиції та прикмети

З 6 на 7 січня настане чарівне свято – Різдво Христове. З ним пов’язано багато традицій, прикмет й обрядів, які шанують і передають крізь покоління практично у всіх християнських родинах.

Сьогодні Факти ICTV розкажуть про історію, традиції та повір’я Різдва. Це не просто головне християнське свято. Це дивовижний час, коли можна зібратися всією родиною за святковим столом, вирушити колядувати з вертепом і навіть зазирнути в майбутнє.

Історія Різдва

Різдво – це велике й світле свято, коли народився Син Божий. Ця подія відбулася у Вифлеємі, куди Пресвята Діва Марія та її чоловік Йосип прибули з Назарета, щоб пройти перепис населення за велінням іудейського царя Ірода Великого.

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На заїжджому дворі не виявилося місць для подорожніх, тому Марія і Йосип змушені були зупинитися у хліві. Тут і народилося немовля Ісус. За першу колиску йому були ясла. Зараз у храмах під час богослужінь співається: Ясла стали вмістилищем невмістимого Бога.

У небі після народження Христа з’явилася нова зірка. Її помітили волхви, які спостерігали на сході за небесними світилами, і пішли за нею, щоб першими вклонитися Сину Божому. Вони принесли немовляті дарунки – золото, ладан і смирну.

В ту ніч звістку про народження Христа отримали й пастухи, які пасли отару овець. Їм явився Ангел Господній і сказав: Не бійтеся, бо я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям: бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь.

Відтоді християни у пам’ять про велику подію відзначають Різдво Христове. У православній конфесії, яка дотримується юліанського календаря, свято випадає на 7 січня.

Традиції на Різдво

З давніх-давен Різдво супроводжувалося яскравими звичаями. За 40 днів до свята, наприкінці листопада, починається строгий різдвяний піст. Коли настає 6 січня і на небі сходить різдвяна зірка, заведено всією сім’єю збиратися за святковим столом, на якому обов’язково мають стояти дванадцять пісних страв, а головне – кутя, яка готується з пшениці, маку, меду, горіхів і сухофруктів. Пост закінчується 7 січня – цього дня вже дозволено їсти м’ясні та молочні страви.

На Різдво заведено ходити з вертепом і колядувати. Це слов’янська традиція, коли молоді люди та діти збираються разом, ходять у двори до сусідів та родичів, співаючи святкові колядки. На знак подяки господарі обдаровують колядників грошима та солодощами.

У ніч на Різдво, а також в усі наступні дні аж до Водохреща 19 січня, можна гадати. Молоді дівчата в цей день здавна намагалися дізнатися свою долю і особливо – чи судилося їм вийти заміж до наступного Різдва.

Що не можна робити на Різдво

У світле свято Різдва Христового забороняється:

лихословити, лаятися, піддаватися негативним емоціям, перебувати у зневірі;

виконувати тяжку фізичну працю;

робити брудну хатню роботу;

займатися рукоділлям, шити, в’язати, прясти;

ходити на полювання, вбивати тварин;

виносити сміття з хати;

відмовляти у допомозі бідним і нужденним.

Прикмети та повір’я на Різдво

Погодні прикмети:

в Різдво Христове сильний мороз – чекай спекотне літо;

відлига – до холодної весни;

випав сніг – рік принесе багато добрих звісток;

завиває хуртовина – до ранньої весни;

сонце світить ясно – до хорошого врожаю.

Прикмети на удачу:

побачити велику собаку в Різдво Христове – до великої удачі;

якщо першим на свято в дім увійде чоловік – рік буде щасливим;

гарно прикрашений будинок до свята – рік принесе багато радості.

Традиційно в Україні на Різдво 2021 будуть додаткові вихідні, щоб люди змогли відзначити це світле свято в колі сім’ї та друзів.