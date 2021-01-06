Календар церковних свят на січень налічує багато важливих дат. Зокрема, 6 січня — Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.
14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення.
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Факти ICTV підготували календар церковних свят на січень 2021 року.
1 січня — праведного Іллі Муромця, Печерського;
2 січня — праведника Іоанна Кронштадського, чудотворця; преподобного Ігнатія, архімандрита Печерського;
3 січня — мучениці Юліанії;
4 січня — великомучениці Анастасії Узорішительниці;
5 січня — священномученика Василія, пресвітера; мучеників Макарія та Івана;
6 січня — Святвечір;
7 січня — Різдво Христове;
8 січня — Собор Пресвятої Богородиці;
9 січня — апостола Стефана, первомученика і архідиякона;
10 січня — мучеників 20 тисяч нікомидійських;
11 січня — 14 тисяч немовлят, від Ірода убієнних;
12 січня — святителя Макарія;
13 січня — віддання свята Різдва Христового;
14 січня — Обрізання Господнє; святителя Василія Великого;
15 січня — передсвято Богоявлення; кончина Серафима Саровського;
16 січня — пророка Малахії;
17 січня — собор 70 апостолів;
18 січня — надвечір’я Богоявлення, Водохресний святвечір;
19 січня — Хрещення Господнє;
20 січня — віддання свята Богоявлення; собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;
21 січня — преподобного Григорія, чудотворця Печерського;
22 січня — святителя Пилипа;
23 січня — святителя Феофана Затворника;
24 січня — преподобного Феодосія Великого;
25 січня — мучениці Татіани;
26 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка;
27 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;
28 січня — преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кущника;
29 січня — блаженного Максима;
30 січня — преподобного Антонія Великого;
31 січня — преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.
Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня. Повний календар церковних свят на 2021 рік читайте у матеріалі.