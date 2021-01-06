Ворожіння на Різдво 2021: ворожіння на речах, на золотій каблучці, на нитці

Ворожіння на Різдво захоплюють абсолютно всіх. Особливо ворожити на судженого полюбляють молоді дівчата, попри те, що церква категорично проти таких забав.

Ті, хто вирішили ворожити будь-що, мають пам’ятати, що найкраще це робити в ніч проти 7 січня. Звичайно, можна ворожити й в інший час, та чим далі різдвяна ніч, тим менша правдивість цих ворожінь.

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І хоч способів різдвяних ворожінь безліч, обрали для вас найкращі.

На речах

За допомогою цього гадання, можна визначити, представником якої професії буде майбутній чоловік. Дівчині, яка ворожить, зав’язують очі. На столі розкладають предмети, що символізують різні професії. Можна покласти флешку (програміст), збірку законів (адвокат), органайзер (управлінець) тощо.

Крім цього, кладуть і обручку. Дівчині пропонують навмання вибрати один із предметів. Якщо з трьох спроб вона вибирає одне й те ж, то майбутній чоловік буде представником тієї професії, що символізує обраний предмет. Якщо до рук потрапляє тільки кільце, це означає, що дівчина неодмінно вийде заміж у наступному році, але ким буде ця людина – невідомо.

На нитці

Вам будуть потрібні три нитки – чорного, білого й червоного кольорів та три голки. Вставте кожну нитку в голку й попросіть помічника обережно приколоти їх до вашої спини. Ви повинні відчути їх, але не повинні знати, в якій послідовності вони розташовані.

Обережно витягніть одну нитку. Подивіться на її колір. Якщо нитка червона, радійте – у цьому році ви вийдете заміж і народите дитину. Якщо вам випала біла нитка, дороги в РАЦС не буде. Якщо ж чорна, то краще зверніть свою увагу на кар’єру: заміжжя вам не принесе щастя.

Каблучка у воді

На ніч наливають воду в кухоль, кладуть туди каблучку й залишають на вулиці. На наступний ранок виходять і дивляться: якщо лід, що утворився в гуртку, рівний, без ям та горбків – жити без дітей.

Якщо на льоду утворилися горбки – будуть сини, якщо ями – доньки. Обов’язково зважають на кількість ям і горбків: скільки їх виявиться, стільки й буде дітей.

Ворожіння на дітей

У цьому ворожінні пророкують кількість і стать майбутніх дітей. Візьміть золоте кільце й покладіть його в ємність із водою. Поставте ємність на ніч на мороз.

На ранок поверхня води підкаже вам, скільки ж у вас буде дітей. Якщо поверхня ідеально рівна – ви так і залишитеся самотніми. Горбки означають хлопчиків, ямки – дівчаток. Порахуйте: скільки їх на поверхні, стільки у вас і буде дітей.

Різдвяне ворожіння на золотій каблучці

Ворожать на каблучці кілька дівчат, не менше шести. Беруть довгу смужку чорного оксамиту, нанизують її на каблучку й катають по черзі, повторюючи: “Котитиму я каблучку навколо міста, а за тією каблучкою сама піду, до милого дійду”. Обов’язково відзначали, де каблучка зупиниться.

Прикмети на Різдво

Здавна люди за допомогою народних прикмет на Різдво 2021 визначили не тільки те, яким буде день, а й увесь рік.

Факти ICTV зібрали для вас спеціальні ритуали для того, як прикликати щастя, добробут, удачу, багатство та здоров’я.