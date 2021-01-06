Ворожіння на Різдво 2021 – 6 способів дізнатися долю

Різдво 2021 року — це найвдаліший час для ворожінь. Так, деякі вірять, що ворожити цього дня заборонено, однак заперечувати велику силу ночі з 6 на 7 січня не буде ніхто. Тому ті, хто зважиться дізнатися свою долю, можуть вибрати для себе найкращій спосіб ворожіння.
Налаштуйтесь, прикрасьте належним чином приміщення, дотримуючись традицій Різдва 2021, виберіть відповідний образ і компанію, після чого починайте таємничий обряд. Щоб дізнатися, як ворожити на Різдво, читайте наш матеріал.
Спосіб №1 Хто буде щасливим
Цей традиційний різдвяний спосіб ворожіння підходить для всієї родини і гостей вашого дому. Господиня готує пісну вечерю з 12 страв, однією з яких повинен бути пиріг. У тісто треба замісити горошину або монетку.
Господар під час святкування розрізає пиріг і частує гостей. Того, кому дістався сюрприз, очікує щастя. Якщо гадати на монетку, то можна розраховувати на фінансовий успіх. А якщо господиня заховала горошину, яка попалася дівчині, то вона скоро вийде заміж.
Спосіб №2 Суджений в дзеркалі
Обряд проводиться вночі, зазвичай ворожить дівчина з подругами, щоб побачити свого нареченого.
Підготовка:
- Взяти два дзеркала, встановити їх один навпроти одного.
- Взяти дві свічки, встановити їх щодо дзеркал так, щоб коли дівчина дивилася в одне дзеркало, то бачила в ньому друге, в якому повинні відображатися свічки. Між останніми збережіть відстань.
- Подруги-помічниці не повинні підходити до ворожеї або заглядати в дзеркало.
Після всіх приготувань дівчина дивиться в дзеркало прямо на свічки. Через деякий час між ними з’явиться силует — це і буде її суджений.
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Спосіб №3 Ворожимо на туфельці
Це ще один спосіб для дівчат дізнатися, коли вони вийдуть заміж і де шукати нареченого. Дівчина повинна зняти з лівої ноги туфельку і кинути її навмання за ворота.
Після цього треба дивитися, куди вказує носок взуття. Якщо на свої ворота, то жити ще рік вдома. Якщо у бік чужих, то чекати звідти нареченого.
Вигадайте з подругами, як урізноманітнити і пристосувати цей спосіб ворожіння для тих, хто живе в багатоповерхівках і величезному мегаполісі. Може, кинути лялькову туфельку на карту міста?
А ще спробуйте змінити запит ворожіння. Наприклад, дізнайтеся, в який ВНЗ дівчина вступить, в якій організації буде працювати або де зустріне свого майбутнього чоловіка.
Спосіб №4 Ворожіння на кавовій гущі
Традиційним вважається ворожіння на кавовій гущі, та й робиться все дуже просто. Достатньо в різдвяну ніч самостійно заварити каву і випити її, залишивши на дні гущу.
Накрийте чашку блюдцем, обов’язково щільно, щоб потім нічого не пролилося. Переверніть догори дном три рази, після чого акуратно приберіть чашку і розгляньте візерунок:
- собака – у вашому житті з’явиться надійний друг;
- ліс символізує багатство;
- сходи – досягнення бажаної мети;
- хрест – це терпіння;
- вінок – слава;
- млин – брехня;
- стрімчак – смуток, туга, самотність;
- тінь людини – приємне побачення;
- тінь будинку – це символ достатку;
- луг або поле – виконання бажань;
- церква, дзвіниця – повернення додому;
- олень – швидка дорога;
- ворота – приїзд гостей;
- гора – важкий життєвий шлях.
Поклич своїх подруг ворожити разом і не бійся давати власну інтерпретацію малюнкам, які ви побачили.
Спосіб №5 Що розповість віск
Розглядати візерунки можна не тільки на кавовій гущі, є ще варіант із воском. Запаліть свічку незадовго до півночі, дайте воску розплавитися. Рівно о 12-й ночі починайте акуратно капати в миску з холодною водою. Віск буде застигати на поверхні, утворюючи візерунок.
Дозволяється доповнювати воском малюнок протягом двох хвилин, далі треба відразу починати дешифрування. Якщо вам зручно, залишайте віск у воді, якщо ні, то сфотографуйте або акуратно дістаньте частки і розкладіть їх в тому ж порядку на папері.
Багато маленьких круглих шматочків — це до грошей. Великі фігури можна розтлумачити так:
- віяло – труднощі на роботі, в колективі;
- виноград – любов, дружба, вдача, достаток;
- гриб – життєва сила, завзятість, довголіття;
- дракон – здійснення надій, завершення роботи або народження дитини;
- дзвін – новини;
- лист – заздрість, інтриги;
- мавпа – ненадійний друг, удавання, двозначна ситуація;
- штани – розвилка шляху;
- рівне яблуко – символ життя, мудрості, здоров’я;
- криве яблуко може означати спокусу, якій краще не піддаватися;
- яйце означає страх, побоювання або просто початок чогось нового.
Спосіб №6 Ворожимо на дрібних предметах
Цього разу ворожити можуть не тільки дівчата, а й вся компанія. Кожен приносить із собою кілька дрібних речей. Це може бути монетка або прищіпка, шпилька або намистинка. Обмежень немає, тільки розмір повинен бути невеликим.
Все викладається на піднос або в кошик, накривається рушником. Перемішується. Після чого всім разом потрібно заспівати пісню: виберіть або різдвяну, або улюблену пісню в компанії.
Після цього кожен, не дивлячись, бере річ. Той, кому дісталася монетка, незабаром отримає багатство, ключ означає нову квартиру, а носовичок — привід поплакати. Вигадайте з друзями асоціації, і тоді пророцтво обов’язково збудеться.
Традиції Різдва
З 6 на 7 січня настане чарівне свято – Різдво Христове. З ним пов’язано багато традицій, прикмет й обрядів, які шанують і передають крізь покоління практично у всіх християнських родинах.
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