Вихідні у 2021 році, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, налічуватимуть 14 додаткових днів.
У документі вказані дати, коли українці відпочиватимуть, а також перенесення робочих днів у 2021 році.
Вихідні у 2021 році:
- 1 січня – Новий рік (п’ятниця);
- 7 січня – Різдво Христове, православне (четвер);
- 8 березня – Міжнародний жіночий день (понеділок);
- 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (субота);
- 2 травня – Пасха (Великдень) (неділя);
- 9 травня – День Перемоги (неділя);
- 20 червня – Трійця (неділя);
- 28 червня – День Конституції України (понеділок);
- 24 серпня – День незалежності України (вівторок);
- 14 жовтня – День захисника України (четвер);
- 25 грудня – Різдво Христове, католицьке (субота).
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Також, згідно з розпорядженням Кабміну про перенесення робочих днів у 2021 році, вихідними будуть:
- п’ятниця 8 січня, яка переноситиметься як робочий день на суботу 16 січня;
- понеділок 23 серпня, робочий день буде в суботу 28 серпня;
- п’ятниця 15 жовтня переноситиметься на суботу 23 жовтня.
В уряді зазначили, що таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів та завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля. Окрім того, створить сприятливі умови для святкування у 2021 році 7 січня — Різдва Христового, 24 серпня — Дня незалежності України та 14 жовтня — Дня захисника України.
Вихідні на Новий рік та Різдво
Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.
Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Так українці відпочиватимуть три дні поспіль.
Новий рік – 31 грудня буде у четвер. Вихідний за рішенням Кабміну буде 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.