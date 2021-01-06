1 січня – Новий рік (п’ятниця);

7 січня – Різдво Христове, православне (четвер);

8 березня – Міжнародний жіночий день (понеділок);

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (субота);

2 травня – Пасха (Великдень) (неділя);

9 травня – День Перемоги (неділя);

20 червня – Трійця (неділя);

28 червня – День Конституції України (понеділок);

24 серпня – День незалежності України (вівторок);

14 жовтня – День захисника України (четвер);

25 грудня – Різдво Христове, католицьке (субота).

Читайте: Графік роботи Укрпошти на Новий рік і Різдво – які відділення працюватимуть

Також, згідно з розпорядженням Кабміну про перенесення робочих днів у 2021 році, вихідними будуть:

п’ятниця 8 січня, яка переноситиметься як робочий день на суботу 16 січня;

понеділок 23 серпня, робочий день буде в суботу 28 серпня;

п’ятниця 15 жовтня переноситиметься на суботу 23 жовтня.

В уряді зазначили, що таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів та завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля. Окрім того, створить сприятливі умови для святкування у 2021 році 7 січня — Різдва Христового, 24 серпня — Дня незалежності України та 14 жовтня — Дня захисника України.

Вихідні на Новий рік та Різдво

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.

Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Так українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Новий рік – 31 грудня буде у четвер. Вихідний за рішенням Кабміну буде 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.