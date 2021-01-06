Українці у січні 2021 року матимуть кілька додаткових вихідних у зв’язку з новорічними святами.

Про це свідчить розпорядження Кабміну.

Новий рік 1 січня припадає на п’ятницю, після чого йдуть звичайні вихідні – субота та неділя, 2 і 3 січня.

Різдво за юліанським календарем відзначатимуть у четвер, 7 січня. Цей день буде вихідним. Також українська влада рекомендувала перенести робочий день з п’ятниці, 8 січня, на наступну суботу, 16 січня.

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Загалом у січні 2021 року 19 робочих і 12 вихідних днів.

Календар вихідних на січень:

1 січня – Новий рік

7 січня – Різдво

8 січня – вихідний день, який доведеться відпрацювати 16 січня.

Календар неофіційних свят на 2021 рік