На Різдво, 7 січня, синоптики прогнозують на всій території України дощі, місцями з мокрим снігом, вранці можливий туман.

Температура повітря на Півдні сягатиме +12, у центральних областях +5 +7, у східних – від +3 до +5.

У західних та північних областях – у діапазоні +2 +4.

У Києві сьогодні дощ зі снігом, протягом дня 2-4 градуси тепла.

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У п’ятницю, 8 січня, майже скрізь суха погода, мокрий сніг можливий лише у Сумській області, а невеликий дощ – на Півдні України.

Проте в усіх регіонах похолодає. Максимальні +4 очікуються у південних та східних областях.

У Центрі +1 +3, на Півночі та Сході переважно 0 +2, місцями до -1.

У столиці мокрий сніг можливий лише вночі, вдень сухо, температура протягом доби близько 0 градусів.

В суботу, 9 січня, дощ з мокрим снігом синоптики прогнозують на Сході, дощі – на Півдні, на решті території – без опадів.

Вночі у більшості областей до -4, а вдень температура коливатиметься у діапазоні 0 +2.

У Києві сухо, вночі -2 -4, вдень -1 +1.

У неділю, 10 січня, в Україні очікується суха погода та зниження температури.

Вдень на Півночі -2 -4, на Сході -1 -3, у західних та центральних регіонах переважно -1 +1.

Найтепліше на Півдні – від +1 до +3.

У Києві без опадів, вночі -2 -4, вдень 0 -2.

Погода у січні 2021

Попри відносно теплий початок місяця, синоптики прогнозують похолодання наприкінці січня 2021 року.

В Україну прийдуть морози, хоча вони будуть незначними.

Детальний прогноз погоди на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.