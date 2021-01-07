Різдво Христове – чарівне свято, яке викликає відчуття трепету та радості. Напередодні багато людей ходять колядувати, виконувати пісні та ділитися з дітьми різними солодощами.

Саме в ніч на 7 січня церкви проводять казкове священнодійство. Звісно, саме тому в це свято багато людей діляться своїм ні з чим незрівнянним захопленням з друзями та родичами.

Один із обов’язкових ритуалів зустрічі Різдва Христового – привітання своїх близьких. Факти ICTV вже подбали про це та підготували добірку красивих привітань із Різдвом 2021 у прозі.

Красиві привітання з Різдвом 2021 у прозі

Вітаю зі світлою радістю, з чарівним Різдвом! Нехай в душі живе завжди надія, нехай любов тріумфує, а віра не залишає ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і підкладало тільки круті сюрпризи.

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Нехай Різдво подарує тобі стійкі, щирі та щасливі стосунки. Нехай здійсняться твої найсміливіші мрії та плани. Будь весела і щаслива, енергійна і здорова!

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Бажаю на Різдво теплого полум’я біля каміна, любові та затишку в домашній атмосфері, коли з полум’я стрибають дрібні яскраві іскорки надії, коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям!

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Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрим до вас і дуже милостивим, подарує свою безмежну любов, тепло і віру.

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Вітаю з улюбленим святом, чарівним Різдвом! Бажаю, щоб мир панував на всій планеті та жив у душі у кожної людини, а радість хай буде спільною, яку не затьмарюють образи та заздрість. Бажаю величезного щастя, яке складається з посмішок рідних людей.

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Нехай тобі Різдво в дар принесе затишний будинок, відданих друзів, радісні враження. Нехай буде безліч дивовижних подорожей, веселих пригод, солодких хвилин і світлих днів!

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Вифлеємська зірка на небі засяяла і світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум’я любові. З великим Різдвом вас! Нехай те чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість.

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Різдво дарує божественну силу, натхнення, невичерпну енергію. Нехай яскраві враження приносять вам радість, життя буде цікавим. Миру вашій родині та щастя кожному!

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Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання, і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів і тривог, з вірою та любов’ю!

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Різдво Христове – ангели співають, люди радіють, прославляючи Спасителя. Нехай в це світле свято оживе у ваших серцях надія, прокинеться любов і милосердя, добром і благодаттю наповниться кожен будинок.

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З Різдвом! Від щирого серця і душі вітаємо з цим святом. Нехай Бог береже та захищає. Нехай стравами буде багатий ваш стіл. Сміх і радість хай як річка тече, а щастя обсіває ваш життєвий шлях. Нехай Бог злих людей з чорними помислами від будинку вашого відганяє, а доброту та удачу в гості кличе. Нехай сім’я ваша стане міцнішою і теплотою наповниться кожен ваш день.

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Вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, більше радості, міцного здоров’я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування та здійсняться найзаповітніші мрії!