Вночі у п’ятницю, 8 січня, за прогнозами синоптиків, у Чернігівській та Сумській області значні опади.

На Півночі та Сході України, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, у Києві та області – налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

А у ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг, тому просять водіїв дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Читайте: Народні прикмети на погоду на Різдво

Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг 8 січня лише у Сумській області, а невеликий дощ – на Півдні України.

Повний прогноз погоди на різдвяні вихідні в Україні дивіться на Фактах ICTV.