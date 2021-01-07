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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Мокрий сніг та ожеледиця – попередження про негоду в Україні

Вночі у п’ятницю, 8 січня, за прогнозами синоптиків, у Чернігівській та Сумській області значні опади.

На Півночі та Сході України, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, у Києві та області – налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

А у ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг, тому просять водіїв дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

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Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг 8 січня лише у Сумській області, а невеликий дощ – на Півдні України.

Повний прогноз погоди на різдвяні вихідні в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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