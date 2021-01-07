Різдво Христове в Україні припадає на четвер, 7 січня. Цього дня традиційно прийнято збиратися за родинним столом та проводити час з близькими.

Різдво в Україні вважається один з найсімейніших свят, тому важливо привітати своє оточення зі святом.

Найкращі привітання з Різдвом Христовим у СМС шукайте на Фактах ICTV.

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Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато!

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Зіроньки у небі сяють

І з Різдвом поздоровляють

Кожен дім і кожну хатку:

Маму, тата і малятко!

Зіроньки охороняють

Святий вечір, і співають

Гучно й радісно колядки,

Всіх запрошують на Святки!

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Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла,

кутя, вареники, грибочки,

красоля, риба, огірочки,

нехай лунає в хаті сміх!

З Різдвом Христовим вас усіх!

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Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя вам, веселих свят, миру і кохання.

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Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою та любов’ю.

Традиції Різдва

З 6 на 7 січня настане чарівне свято – Різдво Христове. З ним пов’язано багато традицій, прикмет й обрядів, які шанують і передають крізь покоління практично у всіх християнських родинах.

Про історію, традиції та повір’я Різдва, читайте на сайті Факти ICTV.