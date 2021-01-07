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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Найкращі привітання з Різдвом Христовим у СМС

Різдво Христове в Україні припадає на четвер, 7 січня. Цього дня традиційно прийнято збиратися за родинним столом та проводити час з близькими.

Різдво в Україні вважається один з найсімейніших свят, тому важливо привітати своє оточення зі святом.

Найкращі привітання з Різдвом Христовим у СМС шукайте на Фактах ICTV.

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*****

Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато!

*****

Зіроньки у небі сяють
І з Різдвом поздоровляють
Кожен дім і кожну хатку:
Маму, тата і малятко!

Зіроньки охороняють
Святий вечір, і співають
Гучно й радісно колядки,
Всіх запрошують на Святки!

*****

Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла,
кутя, вареники, грибочки,
красоля, риба, огірочки,
нехай лунає в хаті сміх!
З Різдвом Христовим вас усіх!

*****

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя вам, веселих свят, миру і кохання.

*****

Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою та любов’ю.

Традиції Різдва

З 6 на 7 січня настане чарівне свято – Різдво Христове. З ним пов’язано багато традицій, прикмет й обрядів, які шанують і передають крізь покоління практично у всіх християнських родинах.

Про історію, традиції та повір’я Різдва, читайте на сайті Факти ICTV.

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