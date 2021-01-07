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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Смачної куті! Найкращі листівки з Різдвом 2021

На Різдво, 7 січня, православні українці зазвичай колядують, ходять в гості до родичів, кумів, друзів і знайомих.

Колядники бажають господарям божого благословення, достатку і щастя весь рік, за це їх обдаровують гостинцями й грішми.

Якщо ж у вас немає можливості привітати своїх близьких особисто, Факти ICTV пропонують надіслати яскраву листівку з Різдвом з нашої підбірки.

ЧитайтеЩо приготувати на Різдво 2021: страви і продукти

Різдво 2021 листівка

Різдво 2021 листівка

Різдво 2021 листівка

Різдво 2021 листівка

Різдво 2021 листівка

Вихідні у 2021

Вихідні у 2021 році, згідно з розпорядженням Кабміну, налічують 14 додаткових днів.

У січні два додаткових вихідних, у березні – один, а у травні 2021 року громадяни України відпочиватимуть три додаткових дні.

Зокрема, на Різдво Христове 2021 українці відпочивають чотири дні поспіль.

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