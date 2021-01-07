7 січня – Різдво Христове. Це одне з найбільших церковних свят року.

У цей світлий день народження Сина Божого Ісуса Христа заведено вітати одне одного і бажати усього найкращого.

У Різдво Христове Факти ICTV підготували оригінальні привітання у прозі.

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Світле свято Різдва настало! Цього дня хочу побажати тобі здоров’я, сил впоратися з усіма викликами долі і твердої віри у те, що світло завжди перемагає темряву.

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Син Божий народився! Прийми у світле свято Різдва найтепліші вітання та побажання щастя, успіху та достатку. Нехай усі твої близькі будуть здоровими, а у ваш дім приходять лише гарні новини!

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З Різдвом! Нехай навіть у найважчі часи вас не полишає надія на краще. Прийміть привітання, найтепліші побажання і найміцніші обійми!

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Будьте здорові та щасливі! Вірте у чудеса! Нехай вас тішать лише хороші новини, а лихо обходить стороною вас і ваших близьких. З Різдвом!

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Нехай у світле свято Різдва доля виведе вас на світлий шлях радості та щастя. Йдіть упевнено і не звертайте з нього ніколи. Зі святом!

Святкування Різдва в Україні

Через святкування Різдва в Україні будуть додаткові вихідні.

Українці зможуть відпочити і відсвяткувати цю світлу дату.

Детальніше про вихідні на Різдво 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.