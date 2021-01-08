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Віталій Плахотний |

День ангела Костянтина: привітання в листівках і значення імені

День ангела Костянтина святкують 8 січня. Це популярне в світі ім’я поширене і в Україні.

Значення імені Костянтин

Ім’я Костянтин походить від латинського імені Констант, що означає “постійний, непохитний”.

Ім’я є латинським еквівалентом болгарського імені Костадин і грецького імені Євстафій.

Дане ім’я дуже поширене в Греції та на Кіпрі.

Популярність виникає через те, що ім’я Костянтин носили багато римських і візантійських імператорів. З цим ім’ям також жили болгарські імператори і два грецьких королі.

Ім’я зустрічається й на інших мовах Західної Європи, наприклад, ірландській або шотландській.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Привітання з Днем ангела Костянтина у листівках

День ангела Костянтина: привітання в листівках і значення імені День ангела Костянтина: привітання в листівках і значення імені День ангела Костянтина: привітання в листівках і значення імені День ангела Костянтина: привітання в листівках і значення імені День ангела Костянтина: привітання в листівках і значення імені

Календар церковних свят на січень 2021

У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат. Зокрема, на 6 січня припадає Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.

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