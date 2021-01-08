8 січня відзначається День ангела Василя. Назва дня походить від імені святого Василя Великого – архієпископа Кесарії Кападокійської, вселенського вчителя церкви (IV століття нашої ери).

З давньогрецької мови це ім’я означає царський. Свої іменини Василі святкують 17 разів на рік: 8, 14 січня, 12 лютого, 13, 17 та 20 березня, 4, 8, 25 квітня, 9 та 12 травня, 21, 23 червня, 16, 28 липня та 15, 24 серпня.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у СМС для чоловіків, які носять ім’я Василь.

Читайте: Календар свят на січень 2021

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Василю, сьогодні з неба відкрив двері твій ангел, адже у тебе іменини. Привітати я хочу тебе з Днем ангела, будь завжди щасливим!

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Ти найщасливіший і найкрасивіший, рідний і добрий Василю. Ти ніжність і турбота, ти сонячний промінь. Вітаю з іменинами!

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Василь, тобі я побажаю прямо:

Завжди щоб любили дами,

Щоб життя не затьмарювали хмари

І був завжди щасливий!

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Ти найулюбленіший і найкрасивіший,

Улюблений, рідний і добрий Василь.

Ти ніжність і ласка, ти сонячний промінь,

Ти чарівний і дуже могутній.

Василь, з любов’ю вітаю тебе.

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Ти чарівний, Василь,

По-царськи щедрий і сповнений сил.

Недарма багато носили

Таке ім’я на Русі.

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Василь – царська душа!

Сьогодні Вас ми вітаємо

І щастя, радості бажаємо.

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Скрізь, де жарти, сміх, веселощі,

Василь у центрі, безсумнівно!

Приклад усім яскравий подає

І маси за собою веде. З іменинами!

Календар церковних свят на січень

У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат.

14 січня українці святкуватимуть Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення.

Також цього місяця відзначають віддання свята Різдва Христового (13 січня), передсвято Богоявлення (15 січня), свято мучениці Татіани (25 січня).