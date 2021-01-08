Секс-календар на локдаун: 10 практик, щоб урізноманітнити інтимне життя

Під час локдауну в Україні в період з 8 до 24 січня жителі країни сидітимуть під замком, а з розваг будуть тільки відвідини магазину та аптеки. Тому парам доведеться самостійно шукати, чим зайнятися протягом двох тижнів. Як варіант – секс.

Для людей, які не готові викласти зайву тисячу гривень на скетчкарту в форматі секс-календаря, Факти ICTV склали свій. Користуйтеся, можете не дякувати.

Секс-календар на період локдауну в Україні

День №1 – Підготовка

Почнемо з організаційних моментів, а саме із замовлення в секс-шопі. Вам знадобляться еротична білизна, костюми для рольових ігор та іграшки на ваш смак. Також можете поекспериментувати зі спецзасобами.

Технології також не стоять на місці. IT-фахівці створили безліч додатків для яскравого інтимного життя. Список найкорисніших:

Sex Tips, Tricks and Games – збірка лайфхаків для чоловіків і жінок;

Секс-фанти – еротичні ігри на вечір;

Desire – азартна гра для партнерів, яка змушує кидати один одному сексуальні виклики;

iKamasutra – збірник поз для сексу.

День №2 – Рольові ігри

Хоч це і актуально в наш час, але зовсім не обов’язково зображувати лікаря і пацієнтку. В межах дому можна запросити хатню робітницю, ремонтника, кур’єра. Головне правило – достовірність, а якщо почнете жартувати і виходити з образів, то розгубите атмосферу. Розслабтеся, адже критики за вами точно спостерігати не будуть.

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День №3 – Гурмани

Дехто вважає сліпе годування партера досить інтимною процедурою. Спробуйте, може і вам сподобається. Проте краще не беріть смажену курку з часником або суп з фрикадельками. Солодощів, фруктів, сиру і вина буде досить.

День №4 – Стриптиз

Порада, яка підійде не всім. Якщо ваша пластика знаходиться на рівні кедрової дошки, то краще зупиніться на іншому варіанті.

Але якщо маєте в собі впевненість станцювати перед партнером, то вперед.

Трек-лист для стриптизу:

День №5 – Масаж

Присвятіть цей день релаксу і розслабленню. Прийміть ванну, візьміть масло для масажу та вперед приносити задоволення партнеру. Однак маніпуляції у стилі Рейки, рейки, шпали, шлали давно не в моді. Подивіться хоча б навчальні відео з простими рухами в інтернеті.

День №6 – Водні процедури

Душ або ванна – чудовий привід затіяти любовну гру. Ба більше, у мильній прекрасно ковзають руки, і проникаючий секс зовсім необов’язковий. Якщо любите пустувати під душем, варто купити гумовий килимок, так безпечніше.

День №7 – БДСМ

Це навіть не вид сексу, а скоріше ціла філософія. Тобто необов’язково бити один одного що є сили. Для початку можна створити антураж і спробувати прості маніпуляції, наприклад, звичайний батіг. Однак важливо пам’ятати, що така інтимна близькість повинна супроводжуватися повною довірою до партера, а також усіма запобіжними заходами. Крім того, хороший варіант – віск. Але не чіпайте церковні свічки, які залишилися після Різдва. Для такої справи продаються спеціальні свічки у секс-шопах.

День №8 – Кінотеатр

Звичайні кінотеатри під час локдауну під забороною, тому влаштуйте для себе вдома сеанс дорослого кіно. Порнографія – це не тільки можливість урізноманітнити інтимне життя, але і непоганий посібник.

Під час фільму не соромтеся говорити партеру, що вам там сподобалося, що хотілося спробувати, а що вас зовсім не заводить.

День №9 – Шахи

Навіть шахи можуть стати розпусною грою, якщо за кожну програну фігуру щось з себе знімати. Ба більше, коли одяг закінчиться, можна почати додавати еротичні завдання. Як гадаєте, чи вийде дограти партію?

День №10

День, коли можна навіть не займатись сексом, просто говорити про нього. Чудовий спосіб, щоб розповісти партнеру про одну зі своїх фантазій. Однак стримуйтеся до останнього, адже потім вас чекає гарна винагорода.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя – також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм – читайте на Фактах ICTV.