8 січня – 8 день у календарі, до кінця року залишається 357 днів. Яке свято припадає на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на сайті Факти ICTV.
8 січня – яке сьогодні свято
Цього дня православні відзначають велике церковне свято – Собор Пресвятої Богородиці. 8 січня віруючі моляться Богородиці, яка днем раніше подарувала життя Ісусу Христу.
Також у цю дату вшановують Йосипа Обручника, який супроводжував Марію та її немовля під час втечі до Єгипту.
Читайте: Календар свят на січень 2021
Іменини 8 січня
День ангела цього дня відзначають Олександр, Григорій, Давид, Дмитро, Йосип, Костянтин, Марія.
Прикмети на 8 січня
- заметіль і мороз цього дня – до холодного літа;
- ясний ранок – до хорошого урожаю;
- птахи кружляють у небі – до хуртовини.
Що не можна робити 8 січня
- предки вірили, що цього дня не можна готувати і їсти кисіль, це було до смерті вдома;
- не можна було займатися важкою роботою – ліпше сходити до церкви або присвятити день молитвам;
- небажано проганяти гостей, які прийшли до будинку, разом з ними підуть щастя і благодать з сім’ї.
Календар церковних свят на січень 2021
У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят.
Одне з них – Водохреща 19 числа.
Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.