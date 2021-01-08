8 січня – 8 день у календарі, до кінця року залишається 357 днів. Яке свято припадає на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на сайті Факти ICTV.

8 січня – яке сьогодні свято

Цього дня православні відзначають велике церковне свято – Собор Пресвятої Богородиці. 8 січня віруючі моляться Богородиці, яка днем ​​раніше подарувала життя Ісусу Христу.

Також у цю дату вшановують Йосипа Обручника, який супроводжував Марію та її немовля під час втечі до Єгипту.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Іменини 8 січня

День ангела цього дня відзначають Олександр, Григорій, Давид, Дмитро, Йосип, Костянтин, Марія.

Прикмети на 8 січня

заметіль і мороз цього дня – до холодного літа;

ясний ранок – до хорошого урожаю;

птахи кружляють у небі – до хуртовини.

Що не можна робити 8 січня

предки вірили, що цього дня не можна готувати і їсти кисіль, це було до смерті вдома;

не можна було займатися важкою роботою – ліпше сходити до церкви або присвятити день молитвам;

небажано проганяти гостей, які прийшли до будинку, разом з ними підуть щастя і благодать з сім’ї.

Календар церковних свят на січень 2021

У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят.

Одне з них – Водохреща 19 числа.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.