WhatsApp передаватиме особисті дані користувачів Facebook

Відомий месенджер WhatsApp передаватиме особисті дані користувачів соціальної мережі Facebook.
Користувачі WhatsApp почали отримувати повідомлення в додатку про нові умови використання та політику конфіденційності служби.
Ці зміни набирають чинності 8 лютого 2021 року. Щоб користуватися WhatsApp, користувачі будуть зобов’язані погодитися на ці зміни. Відмовитися від цих дій не дозволяють, можна лише видалити месенджер.
– Ми ділимося вашою інформацією, щоб допомогти нам працювати, покращувати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та продавати наші послуги, — додає WhatsApp в політиці конфіденційності.
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У новій політиці уточнюється, яку інформацію може збирати WhatsApp, а також ділитися з Facebook та його дочірніми компаніями. Серед них номер телефону WhatsApp, ім’я та фотографію профілю, історія листування, а також фінансові транзакції, які зробили через додаток.
Торгова комісія США вимагає від Facebook продати Instagram і WhatsApp
Федеральна торгова комісія США (FTC) подала антимонопольний позов проти соціальної мережі Facebook.
Комісія попросила суд зобов’язати компанію продати Instagram та WhatsApp та зазначила, що Facebook займається систематичним усуненням конкурентів, купуючи малі та перспективні компанії, як це сталося у випадку з Instagram у 2012 році та з WhatsApp у 2014.
За словами генерального прокурора штату Нью-Йорк Летіші Джеймс, Facebook користується своєю монополією для усунення дрібних конкурентів, пригнічуючи їх за рахунок звичайних користувачів.