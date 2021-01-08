WhatsApp передаватиме особисті дані користувачів Facebook

Відомий месенджер WhatsApp передаватиме особисті дані користувачів соціальної мережі Facebook.

Користувачі WhatsApp почали отримувати повідомлення в додатку про нові умови використання та політику конфіденційності служби.

Ці зміни набирають чинності 8 лютого 2021 року. Щоб користуватися WhatsApp, користувачі будуть зобов’язані погодитися на ці зміни. Відмовитися від цих дій не дозволяють, можна лише видалити месенджер.

– Ми ділимося вашою інформацією, щоб допомогти нам працювати, покращувати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та продавати наші послуги, — додає WhatsApp в політиці конфіденційності.

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У новій політиці уточнюється, яку інформацію може збирати WhatsApp, а також ділитися з Facebook та його дочірніми компаніями. Серед них номер телефону WhatsApp, ім’я та фотографію профілю, історія листування, а також фінансові транзакції, які зробили через додаток.

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