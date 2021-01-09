День ангела Степана: привітання і значення імені

9 січня у Степана іменини. Це рідкісне ім’я давньогрецького походження і трактується як вінець, корона, вінок.

Вважається, що в імені Степан закладена сильна енергетика. У чоловіків, яким пощастило носити його, часто можна зустріти протиріччя в характері. Вони потайливі й одночасно товариські. Часто – інтроверти, яких відрізняє гумор, дружелюбність і успіх у протилежної статі. Одна з головних переваг Степана – вміння пристосовуватися до всього, що діється навколо.

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Степана. Нехай ці побажання викличуть усмішку й багато приємних емоцій у ваших друзів, рідних і близьких чоловіків.

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Теплі й душевні СМС-привітання з днем ангела Степана

Хай Степана життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій охоронець,

Хай буде з тобою завжди!

Щоби ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог із неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я й довгого віку.

***

Усміхнися нам, Степане,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду оттакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині в твою честь.

***

Вітаю із Днем ангела Степана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить із тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

У Степана нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась доля щиро,

Щоб жили надія й віра,

І любов, розправила крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Бажаю, щоби доля обдарувала тебе щасливими днями, яскравими емоціями й гарним оточенням. Будь завжди радісним, щирим і чесним. Я пишаюся нашою надійною, міцною дружбою. Зі святом тебе, Стьопо!

***

Степане, у твій День ангела хочу висловити свою повагу! Ти завжди був прикладом друга, практично ідеальний чоловік! Бажаю тобі не змінюватися, продовжувати бути Людиною з великої літери. Успіхів і успіхів тобі у всьому!

***

Степане, в День твоїх іменин я хочу побажати тобі бути твердим, стійким, справедливим, у міру строгим – справжнім чоловіком, адже саме таких людей сьогодні бракує Матінці-Землі! Якби всі хлопці раптом стали такими як ти, припинилися б все війни, у світі не було б жорстокості, а панувала б одна справедливість.

Красиві листівки з днем ангела Степана

Календар церковних свят на січень 2021

У перший місяць року українці святкуватимуть низку великих церковних свят.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 читайте на Фактах ICTV.