Гороскоп на тиждень, з 4 до 10 січня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 4 до 10 січня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Тиждень змін – три планети: Меркурій, Венера і Марс змінюють знаки. Меркурій (планета мислення і комунікацій) і Венера (планета кохання та взаємин) 8 січня переходять у знак Водолія, а це ще більше посилить його енергію. Це дає свободу самовираження в будь-якому віці, сприяє легкому і сміливому встановленню контактів, але можливі несподівані повороти подій.

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Марс, планета активності, фізичної сили, 7 січня входить у знак Тельця, де відчуває себе некомфортно. Складний тиждень для чоловіків, доводиться перелаштовуватися, оновлюватися, діяти в обмежених умовах, а це викликає негативні емоції. Жінкам потрібно поставитися з розумінням і підтримати своїх рідних, коханих, близьких чоловіків. Намагайтеся не критикувати, не квапити їх, бо можна надовго зіпсувати взаємини.

Гороскоп для Овнів

Тиждень контрастів, можливі несподівані повороти у стосунках. Вам буде складно тримати емоційну рівновагу та гармонію, а це дивуватиме партнера. Обставини складаються якнайкраще для того, щоб визначитися в особистих взаєминах. Ваш управитель – Марс, з 7 січня, на два місяці увійде в знак свого вигнання, що позначиться на вашому фізичному та емоційному стані. Стосунки не постраждають, якщо ви віддасте першість партнеру. Часу на відпочинок у цей період немає, однак працювати не хочеться, можете відчути тиск з боку партнерів і близьких людей.

Гороскоп для Тельців

Це період фізичної активності, ви більш заповзяті, ініціативні та рішучі. Стриманість у почуттях, строгість оцінок та обачність допомагають вирішити більшість завдань, а також уникнути проблем. Якщо в цей час зав’язуються романтичні стосунки, з великою ймовірностю можна говорити про серйозність намірів. Особиста чарівність і фізична привабливість виділяють вас на тлі інших і роблять цікавими для оточення. Партнери та інші союзники зможуть надати вам підтримку. У цей період спільні проекти дають позитивні результати і матеріальне задоволення.

Гороскоп для Близнюків

Хороший період для дослідження і розвитку своїх внутрішніх здібностей, ви можете краще зрозуміти події з дитинства, розібратися в підсвідомості, таємних страхах. Намагайтеся дбайливо витрачати свої фізичні та психічні ресурси, не відмовляйтеся від допомоги, інакше перевантаження на роботі може призвести до безсоння, а ваша фізична діяльність може стати обмеженою через хворобу або втому. Перший тиждень січня – початок втілення своїх планів у реальному житті, особливо це стосується особистих взаємин. Почуття стають помітнішими.

Гороскоп для Раків

Грошам, спадку, діловому партнерству та шлюбу приділіть особливу увагу. Виплата або отримання боргів, позики та розвиток навичок допоможуть вам знайти фінансову незалежність. Посилюється рішучість і сила волі, тому близькі вам можуть робити зауваження через надмірну вимогливість і категоричність. Можете стати дратівливими, бо вам доведеться за щось боротися. Це дає можливість яскраво проявити індивідуальні та творчі здібності.

Гороскоп для Левів

Гарний час для початку творчої та ділової активності, що допоможе у зростанні популярності. З’являється можливість відстояти свою точку зору, зміцнити життєву позицію. Якщо ви хочете привнести у своє життя романтику, легковажте світськими візитами, відвідуйте цікаві місця, святкові заходи. Цей період сприяє взаєминам з дітьми, зміцненню зв’язку з романтичним партнером або новим знайомствам. Розвиток уяви допоможе зробити цей період успішним для втілення деяких своїх задумів – або наодинці, або разом з партнером.

Гороскоп для Дів

Гарний настрій і приплив енергії дають рішучість і задоволення від роботи. Матеріальний інтерес є головною рушійною силою у цей період. Ви цілком здатні та готові впоратися з усім, що вам належить, але намагайтеся правильно розподілити свої ресурси, інакше надмірна активність може призвести до перевтоми, хвороб серця, травм голови. У вас є всі можливості, щоб вирішити найважливіші питання. Період сприятливий для початку спільного проживання з партнером, сімейних свят, заручин, одруження.

Гороскоп для Терезів

Перший тиждень січня – насичений подіями, на вас звертають увагу, зав’язуються нові знайомства, які в майбутньому приведуть до взаємовигідної співпраці. Договір про спільну діяльність, підписаний у цей час, обіцяє стабільність та тривалі відносини, удачу в бізнесі. Навколо вас розгортається бурхлива діяльність, краще у цей час працювати разом, оскільки спільні зусилля допоможуть досягти того, що недосяжно наодинці. Інформація, ідеї та спілкування з багатьма людьми допоможуть досягти цілей.

Гороскоп для Скорпіонів

Будьте готові до протистояння, можливі спроби знизити вашу самооцінку. Конфлікти виникають через прагнення зачепити, образити, вказати вам на ваші недоліки. Намагайтеся зберегти ентузіазм, а енергетичне підживлення ви знайдете в активній фізичній роботі, взаємодії з партнерами на рівних, може навіть потрібно буде десь поступитися. Період сприятливий для планування, зміни існуючого становища, для розробки стратегії, що дозволить вам знайти суворіший контроль над ситуаціями. Успішна діяльність, пов’язана з фінансами, організацією та методами роботи, а також над розвитком самодисципліни.

Гороскоп для Стрільців

Період зміцнення романтичних стосунків, з’являється більш оптимістичний погляд на речі. Зростає ваша привабливість і фізична чарівність, ви можете скористатися цим під час встановлення контактів з протилежною статтю, чи то керівництво, підлеглі чи ділові партнери. Тиждень сприятливий для впливу на публіку, зростання популярності та впливовості. Сприятливі можливості пов’язані з появою спільних підприємств, продажем або купівлею предметів мистецтва чи розкоші. Можуть встановлюватися нові корисні зв’язки, які в подальшому принесуть прибуток. Гарний час для будь-яких справ, пов’язаних з фінансами.

Гороскоп для Козерогів

Настав довгоочікуваний період, коли ви можете діяти на свій розсуд, покладаючись на власні бажання та потреби. Спроби особисто вплинути на справи виправдають ваші очікування. Ваша чарівність, бажання співпрацювати і почуття гумору помітно змінять стан речей на краще. Скористайтеся перевагами цього сприятливого періоду, щоб поліпшити особисті взаємини та отримати користь у діловій сфері. Слушна нагода для проведення процедур щодо поліпшення своєї зовнішності та для роботи над своїм іміджем. Взявши на себе додаткову відповідальність, ви можете стати лідером певної групи.

Гороскоп для Водоліїв

З перших днів нового року доводиться багато працювати, розбудовувати свої взаємини. У цей час потрібно позбутися усього, що заважає вашому комфорту та розвитку. Усуваються протиріччя в контактах з багатьма людьми. Навколишні відзначають вашу внутрішню стабільність, відбуваються трансформації в романтичних стосунках і почуттях. Зміцниться фінансове становище. Близькі високо оцінять ваш талант та особисті якості, хоча ви повинні будете самі створити для цього певні умови. Щасливий випадок допоможе вам поліпшити своє становище в суспільстві або досягти іншого особистого успіху.

Гороскоп для Риб

Не прогавте нагоду продемонструвати відданість справі, відстоюйте свої принципи. Напруженість поступово зникне, а ваші дії приведуть до успіху, визнання вашої індивідуальності та таланту. Можливі обставини, які приведуть до романтичних захоплень, громадської діяльності, партнерства та спільних проектів. Допомагайте навколишнім у досягненні їх цілей, натомість ви зможете розраховувати на допомогу. Вас очікують сприятливі шанси, пов’язані з юридичними питаннями, обговоренням контрактів, поліпшенням зовнішності та творчими проектами.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дозволяє вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Всі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному і фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.