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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Мокрий сніг та морози: погода в Україні 9 січня

Синоптики прогнозують досить мінливу погоду в Україні в суботу, 9 січня.

У західних регіонах очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вдень -2°…1°, вночі морози до -7°.

На Півночі країни також буде досить ясно, але в Сумській і Чернігівській областях очікується сніг. Вдень -1°…1°, вночі -1°…1°.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоди на 2021 рік у світі

У центральних областях також хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів покажуть -1°…1°.

Схід України накриють мокрі дощі. Вдень -1°…2°, вночі -1°…1°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до хмарної погоди. Температура вдень 0°…3°, вночі -1°…1°.

Погода на 9 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 года будет относительно теплой и с характерным для этого месяца количеством осадков.

А средняя месячная температура января составит от -4 до 0 градусов.

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