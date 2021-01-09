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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Степанов день: яке свято 9 січня

9 січня православні християни вшановують пам’ять святого первомученика Стефана. Ще це свято називають Степанов день.

Архідиякон Стефан був побитий камінням за християнську проповідь в Єрусалимі в 34 році.

Іменини: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Тихін.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Народні прикмети на 9 січня:

  • Якщо помітите іній на деревах, то рік буде хлібним.
  • Також гарний урожай ягід та грибів обіцяє снігопад.
  • Сонячна та морозна погода до багатого врожаю.
  • Червоний місяць – до снігу і м’якої погоди.

Що не можна робити 9 січня: 

  • Цього дня не викидайте крихти зі столу, бо не буде достатку у домі. 
  • Краще не беріть в руки гострі предмети. Раніше цього дня навіть хліб не різали, а ламали. 

Календар церковних свят на січень 2021

У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят.

Одне з них – Водохреща 19 числа.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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