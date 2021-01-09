9 січня православні християни вшановують пам’ять святого первомученика Стефана. Ще це свято називають Степанов день.
Архідиякон Стефан був побитий камінням за християнську проповідь в Єрусалимі в 34 році.
Іменини: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Тихін.
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Народні прикмети на 9 січня:
- Якщо помітите іній на деревах, то рік буде хлібним.
- Також гарний урожай ягід та грибів обіцяє снігопад.
- Сонячна та морозна погода до багатого врожаю.
- Червоний місяць – до снігу і м’якої погоди.
Що не можна робити 9 січня:
- Цього дня не викидайте крихти зі столу, бо не буде достатку у домі.
- Краще не беріть в руки гострі предмети. Раніше цього дня навіть хліб не різали, а ламали.
Календар церковних свят на січень 2021
У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят.
Одне з них – Водохреща 19 числа.
Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.