9 січня православні християни вшановують пам’ять святого первомученика Стефана. Ще це свято називають Степанов день.

Архідиякон Стефан був побитий камінням за християнську проповідь в Єрусалимі в 34 році.

Іменини: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Тихін.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Народні прикмети на 9 січня:

Якщо помітите іній на деревах, то рік буде хлібним.

Також гарний урожай ягід та грибів обіцяє снігопад.

Сонячна та морозна погода до багатого врожаю.

Червоний місяць – до снігу і м’якої погоди.

Що не можна робити 9 січня:

Цього дня не викидайте крихти зі столу, бо не буде достатку у домі.

Краще не беріть в руки гострі предмети. Раніше цього дня навіть хліб не різали, а ламали.

Календар церковних свят на січень 2021

У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят.

Одне з них – Водохреща 19 числа.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.