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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Вихідні у січні 2021: в які дні українці відпочиватимуть

Українці у січні 2021 року матимуть кілька додаткових вихідних у зв’язку з новорічними святами.

Про це свідчить розпорядження Кабміну.

Новий рік 1 січня припадає на п’ятницю, після чого йдуть звичайні вихідні – субота та неділя, 2 і 3 січня.

Різдво за юліанським календарем відзначатимуть у четвер, 7 січня. Цей день буде вихідним. Також українська влада рекомендувала перенести робочий день з п’ятниці, 8 січня, на наступну суботу, 16 січня.

Читайте: Вихідні у 2021 році: коли відпочиватимуть українці

Загалом у січні 2021 року 19 робочих і 12 вихідних днів.

Календар вихідних на січень:

  • 1 січня – Новий рік
  • 7 січня – Різдво
  • 8 січня – вихідний день, який доведеться відпрацювати 16 січня.

Выходные в январе 2021

Календар неофіційних свят на 2021 рік

В Україні та світі, крім офіційних державних свят, відзначається безліч інших пам’ятних дат – наприклад, Всесвітній день посмішки чи Всесвітній день сну.

Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.

Детальний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Unsplash

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