День ангела Олександра святкують 10 січня. Це гарне мужнє ім’я грецького походження перекладається як захисник.
Є ще одне символічне трактування – чоловік, що оберігає.
Олександр – впевнений у собі, товариський і життєрадісний чоловік. Він активний, любить подорожі і з легкістю стає душею компанії. Олександр також відрізняється гострим розумом, стратегічним мисленням та розважливістю.
Факти ICTV підготували оригінальні привітання з днем ангела Олександра в СМС і листівках. Привітайте в цей день ваших близьких, і нехай у них усе складається в житті добре!
Читайте: Календар свят на січень 2021
Душевні СМС-привітання з днем ангела Олександра
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину –
В Олександра іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось лише одного!
***
Від щирого серця вітаю тебе, дорогий Сашко! Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і благополуччя, нехай кожна дорога в життя буде встелена удачею і везінням. Щиро бажаю бути щасливою людиною й міцно коханим чоловіком.
***
У житті удачі, везіння в долі
Тобі, Олександре, я бажаю,
Сум і біда дороги до тебе
Нехай не знайдуть, не впізнають.
Ім’я тобі – захисник, боєць,
Тобі оборону тримати,
Бажаю рідних і коханих берегти
І в житті щасливим стати.
***
Нехай у День твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоби життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Олександре,
Прийми найщиріші привітання!
***
З Днем ангела, Сашко! Нехай у житті будуть радість, благополуччя, здоров’я й щастя. Щоби близькі не розчаровували тебе, друзі – були вірними, а життя – у задоволення.
***
У День Ангела, Олександре, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаємо з Днем ангела, Олександре! Бажаємо жити в гармонії і бути господарем своєї долі. Нехай бажання здійснюються, а в житті будуть супутниками надія, віра і любов.
Красиві листівки з днем ангела Олександра
Церковні свята у січні 2021
У календарі церковних свят на січень 2021 багато важливих дат.
На черзі 14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.