За церковним календарем 10 січня віряни відзначають день Ігнатія або Домочадців день. Саме цього дня українці намагалися збиратися за вечірнім столом усією родиною, вечеряти та спілкуватися.
Також з 10 січня починається довгий період життя православних, коли можна їсти м’ясо.
10 січня День ангела відзначають: Агафія, Аркадій, Гликерія, Гнат, Давид, Домна, Дорофій, Зенон, Йосип, Корнелій, Леонід, Никанор, Никодим, Олександр, Петро, Симон, Теофіл і Яків.
Народні прикмети на 10 січня:
- Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю.
- Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо.
- Якщо зіграти весілля 10 січня – шлюб буде щасливим.
- Якщо кішка спить весь день – чекайте потепління.
- Якщо собака виліз з будки і ліг на сніг – прикмета до того, що бути хуртовині.
- Якщо з неба падають великі снігові пластівці – зовсім скоро потеплішає.
Читайте: Календар свят на січень 2021
Що не можна робити 10 січня:
- не можна брехати;
- не можна підслуховувати;
- не можна підглядати за іншими;
- не можна не впускати колядників.
Календар церковних свят на січень 2021
У перший зимовий місяць українці відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреща 19 числа.
Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.