За церковним календарем 10 січня віряни відзначають день Ігнатія або Домочадців день. Саме цього дня українці намагалися збиратися за вечірнім столом усією родиною, вечеряти та спілкуватися.

Також з 10 січня починається довгий період життя православних, коли можна їсти м’ясо.

10 січня День ангела відзначають: Агафія, Аркадій, Гликерія, Гнат, Давид, Домна, Дорофій, Зенон, Йосип, Корнелій, Леонід, Никанор, Никодим, Олександр, Петро, Симон, Теофіл і Яків.

Народні прикмети на 10 січня:

Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю.

Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо.

Якщо зіграти весілля 10 січня – шлюб буде щасливим.

Якщо кішка спить весь день – чекайте потепління.

Якщо собака виліз з будки і ліг на сніг – прикмета до того, що бути хуртовині.

Якщо з неба падають великі снігові пластівці – зовсім скоро потеплішає.

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Що не можна робити 10 січня:

не можна брехати;

не можна підслуховувати;

не можна підглядати за іншими;

не можна не впускати колядників.

Календар церковних свят на січень 2021

У перший зимовий місяць українці відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреща 19 числа.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.