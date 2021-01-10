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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Домочадців день: яке свято сьогодні, 10 січня

За церковним календарем 10 січня віряни відзначають день Ігнатія або Домочадців день. Саме цього дня українці намагалися збиратися за вечірнім столом усією родиною, вечеряти та спілкуватися.

Також з 10 січня починається довгий період життя православних, коли можна їсти м’ясо.

10 січня День ангела відзначають: Агафія, Аркадій, Гликерія, Гнат, Давид, Домна, Дорофій, Зенон, Йосип, Корнелій, Леонід, Никанор, Никодим, Олександр, Петро, Симон, Теофіл і Яків.

Народні прикмети на 10 січня: 

  • Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю.
  • Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо.
  • Якщо зіграти весілля 10 січня – шлюб буде щасливим.
  • Якщо кішка спить весь день – чекайте потепління.
  • Якщо собака виліз з будки і ліг на сніг – прикмета до того, що бути хуртовині.
  • Якщо з неба падають великі снігові пластівці – зовсім скоро потеплішає.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Що не можна робити 10 січня: 

  • не можна брехати;
  • не можна підслуховувати;
  • не можна підглядати за іншими;
  • не можна не впускати колядників.

Календар церковних свят на січень 2021

У перший зимовий місяць українці відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреща 19 числа.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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