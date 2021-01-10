У переддень старого Нового року 2021 в Україні молодь щедрує.

Коли колядують, а коли щедрують:

колядувати – 6 січня ввечері;

різдвувати – 7 січня зранку;

щедрувати – 13 січня ввечері;

посівати (засівати) – 14 січня зранку.

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6 січня господарям бажають достатку, взаєморозуміння і славлять народження Сина Божого.

А зранку 7 січня, на Різдво, співають різдвяні пісні та всіх вітають з Різдвом Христовим.

Вечір напередодні старого Нового року називається “щедрим” (13 січня). У цей час дівчата ходять по домівках і вітають всіх із прийдешнім святом і співають щедрівки.

На наступний ранок, на старий Новий рік, прийнято посівати (засівати) зерном.

Дуже давно наші предки зустрічали Новий рік не взимку, а навесні, тому обряд засівання був пов’язаний з великими надіями на добрий урожай. Засівали в основному діти, і того, хто приходив першим обдаровували дуже щедро.

Першим у цей день в будинок повинен зайти обов’язково чоловік, оскільки вважається, що дівчата не приносять щастя.

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