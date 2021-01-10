PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Сонячно, але мінусова температура: погода в Україні на 10 січня (КАРТА)

Прогноз погоди в Україні на 10 січня свідчить, що день буде сонячним та без опадів. Однак середня температура опуститься нижче нуля.

На Заході передбачається до -2 градусів вдень та до -6 градусів вночі.

На Півночі країни синоптики прогнозують до -4 вночі, а вдень температура повітря не перевищить +3 градусів.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоди на 2021 рік у світі

У східних областях також буде мінусова температура, зокрема вночі до -4.

На Півдні передбачається вдень до +4 градусів, а вночі температура опустить до -4.

Погода на 10 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні в січні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 року відносно теплою і з характерним для цього місяця кількістю опадів.

А середня місячна температура січня складе від -4 до 0 градусів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка