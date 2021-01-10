Погода на 10 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 10 січня свідчить, що день буде сонячним та без опадів. Однак середня температура опуститься нижче нуля.

На Заході передбачається до -2 градусів вдень та до -6 градусів вночі.

На Півночі країни синоптики прогнозують до -4 вночі, а вдень температура повітря не перевищить +3 градусів.

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У східних областях також буде мінусова температура, зокрема вночі до -4.

На Півдні передбачається вдень до +4 градусів, а вночі температура опустить до -4.

Погода в Україні в січні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 року відносно теплою і з характерним для цього місяця кількістю опадів.

А середня місячна температура січня складе від -4 до 0 градусів.