10 фактів про Старий Новий рік

Новий рік – офіційне свято, яке українці люблять всім серцем. А Старий Новий Рік особливо шанують та святкують, оскільки вважається, що це ностальгійний час, коли можна згадати всі успіхи минулого року.

Найголовніші традиції святкування – зібрати всю родину за одним столом, їсти смачні делікатеси та співати колядки. Для деяких людей цей день – одна з причин зустрітися з близькими.

Новий рік в Україні почали відзначати двічі після того, як ввели григоріанський календар. Згідно з минулим юліанським календарем, різниця між Старим і Новим Роком на початок XX століття становила 13 днів.

Завдяки цьому з’явилася можливість зустрічати Новий рік двічі. Відмінність між датами свят за цими календарями трохи збільшується. У 2100-му році різниця між святами становитиме 14 днів. Майбутні покоління відзначатимуть цей день у ніч з 14 на 15 січня.

Цікаві факти про Старий Новий рік