Меню на Старий Новий рік 2021: що приготувати

Чим більше страв буде на вашому столі на старий Новий рік 2021, тим щедрішим обіцяє бути наступний рік.

Що приготувати до святкового столу – добірка страв з рецептами від Фактів ICTV.

М’ясний холодець асорті

Інгредієнти:

яловича гомілка (1 шт.),

куряче м’ясо (500 г),

свинина (500 г),

яловичина (500 г),

зелень кропу і петрушки (по 3-4 гілочки),

морква (1 шт.),

ріпчаста цибуля (1 шт.),

лавровий лист (2 шт.),

часник (3-4 зубчики),

чорний перець горошком (5 шт.),

сіль за смаком.

Приготування:

Яловичу гомілку покласти у велику каструлю і залити холодною водою. Довести до кипіння і варити на слабкому вогні протягом 5 годин, періодично знімаючи піну. Додати три види м’яса, варити ще півтори години.

Моркву і цибулю помити, очистити і крупно нарізати. Додати до бульйону овочі, перев’язаний ниткою пучок зелені, лавровий лист і перець горошком, варити ще 30 хвилин.

Посолити. Бульйон процідити. М’ясо зняти з кісток і нарізати маленькими шматочками. Часник очистити, роздавити, додати до м’яса.

Розкласти м’ясо у форми. Влити стільки бульйону, щоб він покривав м’ясо на два пальця. Дати охолонути до кімнатної температури, потім поставити в холодильник застигати.

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Крученики з грибами і гречкою

Інгредієнти:

філе яловичини (1 кг),

гречка (60 г),

сушені гриби (30 г),

яйце (1 шт.),

вершкове масло (2 ст. л.),

борошно (1 ст. л.),

сметана (3/4 склянки),

цибулина,

морква (1 шт.),

корінь петрушки,

один лавровий лист,

1,5 кг картоплі,

олія для смаження картоплі,

сіль за смаком.

Приготування:

Гриби відварити, дрібно порізати і змішати з половиною порізаної та обсмаженої цибулі.

Відварити гречку і змішати з грибами, цибулею, порізаним вареним яйцем.

М’ясо нарізати тонкими скибочками, злегка відбити, викласти по ложці начинки. Згорнути рулетиками, обв’язати ниткою, обсмажити в жирі до рум’яного кольору, покласти в сотейник, додати лавровий лист і другу половину цибулі. Залити грибним відваром і тушкувати до готовності, потім зняти нитки.

Борошно злегка підсмажити в сотейнику на маслі, влити сік, в якому тушкувалися крученики, додати сметану, проварити, процідити і довести до кипіння.

Готові крученики подати зі смаженою картоплею та підливою.

Вареники з сиром

Інгредієнти:

борошно (400 г),

цукор (45 г),

олія (20 мл),

яйця (2 шт.),

сіль (1 ч. ложка),

молоко (150 мл),

сир 15-18% (600 г ),

ванільний цукор (1 пакетик).

Приготування:

Борошно просіяти в миску, додати сіль, цукор, масло і влити тепле молоко. У суміш додати 150 мл крутого окропу і перемішати. У рідке тісто додати решту просіяного борошна і добре вимісити. Залишити на півгодини.

Для начинки сухий сир покласти в блендер, додати яйце, цукор і сіль. Збити до однорідності, додати ванільний цукор і перемішати.

Тісто (відрізаючи частинами) розкачати товщиною 1 мм і за допомогою склянки вирізати кола діаметром 8-9 см. На середину кожного кружка викладати трохи начинки і акуратно защипувати краї, щоб начинка не витекла назовні під час варіння.

Отримані вареники покласти у киплячу, трохи підсолену воду і варити до спливання. Подавати можна з маслом, сметаною або варенням.

Пиріжки з яблуками

Інгредієнти:

борошно (200 г),

сухі дріжджі (7 г),

молоко (125 мл),

цукор (2 ст. ложки),

яблука (2-3 шт.),

гвоздика,

дрібка кориці,

вершкове масло (20 г).

Приготування:

Розчинити дріжджі у 1 ст. ложці цукру та в 4 ст. ложках теплого молока. Дати постояти 10-15 хвилин. Перемішати. Борошно змішати з сіллю та 1 ст. ложкою цукру, додати молоко, дріжджі і замісити тісто. Накрити вологою серветкою і залишити на 1 годину в теплому місці, після чого обм’яти.

Для начинки яблука некрупно порізати і припустити на вершковому маслі з цукром і спеціями (близько 5 хвилин).

Коли тісто підійде ще раз (ще півгодини після того, як обім’яли), сформувати з нього кульки, а з кульок – пиріжки, додавши начинку.

Викласти їх на деко, накрити вологою серветкою і залишити на 30 хвилин. Змастити збитим яйцем. Духовку розігріти до 200 градусів і випікати близько 25 хвилин.

Узвар з родзинками і вишнею

Інгредієнти:

сушені яблука (100 г),

сушені груші (100 г),

чорнослив (100 г),

курага (100 г),

родзинки (100 г),

сушена вишня (100 г),

цукор (100 г).

Приготування:

Залити сухофрукти (традиційний склад – сушені груші, яблука, родзинки і чорнослив) водою і ретельно помити.

У каструлю налити воду (2-3 літри), довести до кипіння. Покласти усі сухофрукти. Коли закипить, зменшити вогонь і варити ще 15-20 хвилин під кришкою.

За 5 хвилин до готовності додати цукор. Після зняття з вогню настоювати узвар близько 12 годин. Перед подачею на стіл можна процідити.

Звідки взявся старий Новий рік і де його відзначають, читайте на Фактах ICTV.