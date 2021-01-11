День ангела Анни святкують кілька разів на рік, зокрема 11 січня. Ім’я Анна має давньоєврейське походження та означає благодать, милість божа. Жінки з таким іменем зазвичай вирізняються особливою добротою, милосердям, силою волі.

Анна вміє радіти дрібницям, дуже любить своїх рідних і зовсім не вміє сваритися. Серед можливих негативних рис характеру – нездатність відмовити, схильність не завершувати справи до кінця та цинізм.

Традиції у День ангела Анни

День святої Анни вважається дуже цінним для жінок, особливо для вагітних та матерів. У цей день прекрасній половині людства було заборонено виконувати важку роботу, зокрема прясти.

День ангела Анни – молитва

У цей день жінкам варто звернутися до Святої Анни та попросити у неї допомоги.

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Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг.

Читайте: Календар свят на січень 2021

СМС-привітання з Днем ангела Анни

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Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

А очі сяяли твої,

Хай янгол щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

Щоб мрії здійснились твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна — покровителька з небес —

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Привітання у картинках з Днем ангела Анни

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Після Святвечора та Різдва православні віруючі святкуватимуть Старий Новий рік і Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.