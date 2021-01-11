День ангела Марка святкують 11 січня 2021 року. Це ім’я з’явилося дуже давно і має багату історію. До недавніх пір воно не користувалося популярністю в нашій країні, але в останні роки батьки все частіше називають так своїх синів.

Марк дуже вміло маніпулює людьми, внаслідок чого завжди отримує бажане. Чоловік не прагне бути першим у всьому, він прекрасно знає, що зможе домогтися всього, чого захоче.

Більшість його товаришів дивуються тому, як такий непомітний і, на перший погляд, нецілеспрямований хлопець досягає найбільших вершин.

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Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Марка. Надішліть листівки, СМС і вірші вашим знайомим, і нехай їх завжди оберігає ангел-хранитель.

Привітання з Днем Марка у листівках

Календар церковних свят на січень

У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат. Зокрема, на 6 січня припадає Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.