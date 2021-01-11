Свято 11 січня в Україні та в усьому світі – Міжнародний день Дякую.

Цього дня варто подякувати всім близьким та знайомим, згадавши хороші справи та спільні спогади.

Вважається, що день Дякую 11 січня було засновано організаціями ЮНЕСКО та ООН.

На противагу Дню подяки, який відзначають в США, Міжнародний день Дякую – чудова нагода подякувати найважливішим людям.

За християнським календарем 11 січня – День пам’яті святих 14 тисяч немовлят Вифлеємських, за Христа вбитих.

Іменини 11 січня

День ангела 11 січня святкують Марко, Іван, Тадей, Георгій, Веніамін, Ганна, Єгор, Юрій.

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11 січня: прикмети

Безхмарне небо та північний вітер – до морозів.

Снігопад 11 січня означає ранню весну.

Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі вдарять морози.

Що не можна робити 11 січня

Дітям цього дня не можна було давати важкої домашньої роботи.

Не можна пліткувати та лихословити.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Після Святвечора та Різдва православні віруючі святкуватимуть Старий Новий рік і Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.