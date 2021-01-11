Погода на 11 січня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 11 січня в Україні буде хмарною та морозною. Швидкість вітру не перевищуватиме 3-8 м/с.
На Сході весь день буде похмурим, обійдеться без опадів: вдень до -3°, вночі подекуди до -6°.
На Заході хмарно в усіх областях, окрім Закарпаття, також без опадів, денна температура до +5°, вночі до -6°.
На Півдні синоптики прогнозують хмарність, а на Одещині – опади: вдень термометри покажуть до +3°, вночі – до -4°.
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На Півночі безвітряно та морозно: вдень до -3°, вночі подекуди до -7°.
У Центрі також похмуро та без опадів: вночі до -5°, вдень до 0°.
У Києві синоптики прогнозують хмарну погоду: вдень температура повітря прогріється до 0°, ввечері стовпчик термометра знизиться до -4°.
Погода в Україні в січні 2021
В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 відносно теплою.
Удругому місяці зими часто йтимуть дощі, а от снігу майже не буде.
Середня місячна температура січня складе від -4° до 0°.