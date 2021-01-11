У вівторок, 12 січня, у західних і південних областях очікується мокрий сніг, на решті території України – без опадів.

Вночі помітно похолодає – місцями до 7 градусів морозу.

Денна температура становитиме в діапазоні від -2 до +2.

У Києві сухо, вночі -4 -6, вдень -1 +1.

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У середу, 13 січня, снігопади накриють всю територію України.

Температура на Півночі -2 -5, в південних областях – від -1 +2.

У західних регіонах синоптики прогнозують 0 -3, в центральних -1 -4 і в східних – від -2 до -5.

У столиці на Маланки сніг, вночі -4 -6, вдень до -4.

У четвер, 14 січня, сніговий циклон зачепить переважно Північ і Захід країни.

У північних областях місцями до 14 градусів морозу, в інших регіонах тепліше.

У західних – максимум -8, в центрі – до -10, на Сході -3 -7, на Півдні України – від -2 до -4.

У Києві на старий Новий рік сніг, і вночі, і вдень – від -9 до -11.

У п’ятницю, 15 січня, всюди прогнозують сніг.

На Півночі -10 -12, на Півдні -2 -6, у Центрі -8 -10, на Заході – від -2 до -12.

На Сході України переважно -5 -7.

У Києві сніг, вночі -12 -14, вдень -8 -11.

Погода в січні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 року відносно теплою і з характерним для цього місяця кількістю опадів.

Середня місячна температура – від -4 до 0 градусів.