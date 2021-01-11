Новий мутований штам Covid-19, який виявили у Великій Британії, на 70% заразніший від першого виду, адже, ймовірно, він швидше розмножується у горлі інфікованої людини.

Такий висновок зробили вчені Служби громадської охорони здоров’я Англії та Бірмінгемського університету. Вони стверджують, що мазки, взяті з носа і горла пацієнтів, які хворі на штам B.1.1.7, мали “високе вірусне навантаження”, від 10 до 1000 разів вище у порівнянні зі зразками хворих вихідним штамом.

Згідно з дослідженням, такі результати свідчать про важчий випадок вірусу і про те, чому він передається швидше.

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Професор Майкл Кідд, який керував дослідженням, стверджує, що отримані дані можуть допомогти визначити, яким чином новий штам коронавірусу розмножується у кожній людині.

– Більш високі вірусні навантаження, отримані зі зразків нового штаму, із вказівкою невизначуваної вірусної мішені S-гена, можуть визначати заразність суб’єктів і, отже, здатність вірусу, який буде передаватися далі, – зазначили у дослідженні.

Там наголосили, що поки неможливо визначити фактори, через які новий штам Covid-19 передається швидше.

Також вчені додали, що обнадійливо вважати, що вакцини, виготовлені такими компаніями, як AstraZeneca, Pfizer та Moderna, все ще будуть ефективними проти нового виду коронавірусу. Як повідомляв головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс, вчені визначили 22 зміни в генетичному коді нового штаму.

Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії заявили про новий штам коронавірусу, який поширюється швидше.

Через мутацію в країні запровадили додаткові обмежувальні заходи, а низка країн припинила з нею авіасполучення. Попри це, вірус активно поширювався світом.

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