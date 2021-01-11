Ворожіння на варениках на Старий Новий рік залишається одним з найпростіших способів дізнатися свою долю.

Проводиться ворожіння на варениках досить просто. Потрібно всього лише приготувати дві порції ласощів: одну – звичайну, а другу з начинкою-сюрпризом. Причому прогноз на майбутній рік залежить саме від наповнення вареника.

Перед тим, як розпочати ворожіння, краще попередити гостей про “сюрпризи” у страві. Це допоможе уникнути зламаних зубів і проковтування деталей.

Вареники з сюрпризом можуть мати найрізноманітнішу начинку. Відповідно кожна з них матиме різне тлумачення.

Наприклад, апельсин у варенику віщує насолоду, арахіс – любовні втіхи, вишня – удачу, горіх – домашній спокій, гриби – довге та щасливе життя, зерно – багатство, родзинки – велику спокусу, а капуста – гроші.

Водночас картопля свідчитиме про підвищення на роботі, журавлина – про несподівані зміни в житті, каблучка – про весілля, а монетка – про гроші.

Читайте: Церковний календар на січень 2021

Якщо під час ворожіння на варениках вам попався червоний перець, то вас чекає печаль, а якщо курага – радість. Лавровий лист принесе цього року славу чи кар’єрне зростання, мед – здоров’я, морква – нові знайомства, а м’ясо – добробут.

Окрім того, у святкові вареники можна покласти білу нитку, що свідчитиме про далеку дорогу, ґудзик – до обновок, насіння – до нових плідних планів, ланцюжок – до тісних родинних зв’язків, а також луску риби, яка принесе поповнення у родину.

Якщо у варенику вам попадеться огірок, то рік обіцяє хороший секс, водночас перець віщує гострі відчуття. Часник напророчить шлюб за розрахунком, рис – добробут у домі, а яблуко – заслужену нагороду.

Серед інших можливих начинок – цукор – до солодкого життя, сіль – до сварок і сліз, кріп – до хорошого здоров’я, твердий сир – до виграшу, а домашній – до нових друзів.

Свята у січні

Крім Старого Нового року, українців у січні чекає низка великих свят.

Серед них – Водохреща 19 числа.

Які ще дати чекають на громадян країни у перший зимовий місяць, дивіться у календарі церковних свят на 2021 рік.