Всесвітній день дякую (International Thank You Day) є неофіційним святом, яке щорічно відзначають у багатьох країнах світу 11 січня.

Ця дата вважається однією з найбільш “ввічливих” у році. Мета свята – нагадати про важливість хороших манер і подяки у повсякденному житті людини.

Цього дня заведено вітати одне одного і дякувати рідним, друзям і колегам за підтримку, спілкування та позитив, яке вони дарують щодня.

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У Всесвітній день дякую Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках.

Календар неофіційних свят на 2021 рік

Неофіційними святами вважаються всі професійні дати.

Крім того, сюди відносять цікаві свята, наприклад Всесвітній день без інтернету або Всесвітній день танцю.

Детальний календар неофіційних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.