Всесвітній день Дякую щорічно відзначають 11 січня за ініціативи ЮНЕСКО і ООН, щоб нагадати про цінності хороших манер.

Україна приєдналася до його святкування в 2008 році.

Це просте слово здатне творити дива. Подаруйте близьким і друзям заряд позитиву, надіславши СМС до Дня Дякую з нашої добірки.

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Скажи спасибі, адже це просто так,

Скажи спасибі, адже це така дрібниця,

Скажи спасибі, і світ стане світліше,

Скажи спасибі, скажи, скажи.

***

З Днем Спасибі вітаю

І у всьому взаємності бажаю!

І хочу я тобі сказати:

Ти вмієш висловлювати подяку!

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Дуже ввічливо, красиво –

Говорити завжди дякую,

Якщо місцем поступилися

Або щось подарували,

Ви про те не забувайте,

висловлюйте подяку,

Вітаю з Днем Спасибі,

Будьте ви завжди щасливі!

***

Дякую тобі за те, що ти зі мною.

За посмішку і погляд даровані тобою.

Чекаю тебе у цю ніч в своїх снах,

Щоб відчути тепло в твоїх ніжних руках.

***

Спасибі сонцю за тепло,

Спасибі грому за гуркіт,

Спасибі за тепло твоє,

Дякую за твої обійми.

Свята в січні 2021

У календарі на січень 2021 року багато професійних свят та важливих дат.

Є також свята, які зближують людей. Наприклад, Міжнародний день обіймів, який припадає на 21 січня.