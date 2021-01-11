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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Всесвітній день Дякую – привітання в СМС

Всесвітній день Дякую щорічно відзначають 11 січня за ініціативи ЮНЕСКО і ООН, щоб нагадати про цінності хороших манер.

Україна приєдналася до його святкування в 2008 році.

Це просте слово здатне творити дива. Подаруйте близьким і друзям заряд позитиву, надіславши СМС до Дня Дякую з нашої добірки.

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***

Скажи спасибі, адже це просто так,
Скажи спасибі, адже це така дрібниця,
Скажи спасибі, і світ стане світліше,
Скажи спасибі, скажи, скажи.

***

З Днем Спасибі вітаю
І у всьому взаємності бажаю!
І хочу я тобі сказати:
Ти вмієш висловлювати подяку!

***

Дуже ввічливо, красиво –
Говорити завжди дякую,
Якщо місцем поступилися
Або щось подарували,

Ви про те не забувайте,
висловлюйте подяку,
Вітаю з Днем Спасибі,
Будьте ви завжди щасливі!

***

Дякую тобі за те, що ти зі мною.
За посмішку і погляд даровані тобою.
Чекаю тебе у цю ніч в своїх снах,
Щоб відчути тепло в твоїх ніжних руках.

***

Спасибі сонцю за тепло,
Спасибі грому за гуркіт,
Спасибі за тепло твоє,
Дякую за твої обійми.

Свята в січні 2021

У календарі на січень 2021 року багато професійних свят та важливих дат.

Є також свята, які зближують людей. Наприклад, Міжнародний день обіймів, який припадає на 21 січня.

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