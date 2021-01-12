Традиції на Старий Новий рік в Україні

Старий Новий рік – це чарівне свято, яке з’явилося завдяки зміні літочислення. Цей день відзначають не лише в Україні, а й у багатьох країнах. Зокрема, у Грузії, Абхазії, Македонії, Греції та навіть в Чорногорії, а також у низці інших місць.

Напевно, мало хто знає звичаї свята. Факти ICTV вже подбали про це та підготували традиції святкування на Старий Новий рік.

Як відзначають Старий Новий рік в Україні

1. Старий Новий рік стане міцною перевіркою місткості вашого живота. Обов’язкові елементи цього свята: кутя, вареники з сюрпризом, смачна випічка, якою також висловлюють подяку усім колядникам.

2. Головна традиція святкування – ліплення вареників зі всією родиною. Також замість начинки кладуть сюрпризи. Завдяки речі, яка трапилась у варенику, можна дізнатися, що чекає на людину в новому році.

3. Прикметна складова свята – колядки, щедрівки та посівалки. Колядувати потрібно до опівночі, оскільки вважається, що після цього ходять гуляти нечисті сили.

4. Кутю для новорічного застілля потрібно зварити зранку. Якщо каструля деформувалася або лопнула, то варто викинути її разом з кутею у відро для сміття.

5. Цікава традиція Старого Нового року – спалювання Дідуха (української різдвяної прикраси, яка символізує хороший урожай). Заздалегідь готують сніп жита. Після колядування виходять на безлюдну дорогу та запалюють сіно.

Потім, коли полум’я трохи зменшилося, починають перестрибувати вогонь, таким чином прощаючись із недобрими намірами злих сил. Під час цього співають пісні, танцюють та виконують веселі частівки.

6. Вранці обов’язково потрібно посівати зерно у житлі близьких. У цього звичаю також є свої правила:

посівають тільки чоловіки, оскільки вважається, що хлопці наділяють будинок своєю силою на весь рік;

зерна збирають та зберігають до весни, надалі садять їх разом з іншими злаковими.

7. Також варять спеціальну кашу. Пшоно у тарілку насипає найдоросліша дівчина з сім’ї. Воду з криниці приносить старший хлопець в будинку. Члени родини спостерігають за ходом готування страви. Дівчина розмішує кашу та каже побажання на весь рік.

Потім кашу настоюють та оцінюють готовність. У разі, коли страва тікає з каструлі, буде нещастя. Ніхто не повинен їсти таку їжу. Велика кількість пінки пророкує клопоти, а ситна каша обіцяє урожай та достаток.

8. За святковий стіл ввечері сідає вся сім’я, цю трапезу не можна пропускати.

9. Потрібно ворожити на майбутнього чоловіка, на весілля, виконання мрій та багато іншого. Традиції гадань можуть відрізнятися залежно від місця проживання. У деяких селищах також є святі, яких віряни додатково вшановують під час свята.

10. На Старий Новий рік можна повторити елементи святкування ночі з 31 грудня на 1 січня. Наприклад, потрібно написати заповітне бажання на папері, після чого спалити його та кинути у свій келих з рідиною.

Також рекомендується привітати на Старий Новий рік рідних найкращими побажаннями. І найголовніше – зробити сюрприз своїм близьким, вони напевно будуть найбільше раді вашій увазі та турботі.