За перший тиждень 2021 року кількість активних користувачів Telegram перевищила 500 млн. Лише за останні три доби у додатку зареєструвалося 25 млн людей.

Нові користувачі прибули з усього світу: 38% – з Азії, 27% – з Європи, 21% – з Латинської Америки та 8% – з країн Близького Сходу.

За словами засновника Telegram Павла Дурова, люди більше не хочуть поступатися приватністю задля безкоштовних послуг. Вони більше не хочуть бути заручниками технічних монополій.

— Telegram став найбільшим притулком для тих, хто шукає комунікаційну платформу, прихильну до конфіденційності та безпеки, – написав Дуров.

За першу годину після публікації статистики допис набрав понад 2 тис. коментарів, у яких всі вітають Telegram і прогнозують 1 млрд користувачів застосунку вже до наступного року.

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Також Павло процитував свій допис 2018 року.

— На відміну від інших популярних додатків, Telegram не має акціонерів або рекламодавців, яким потрібно звітувати. Ми не укладаємо угод з маркетологами, майнерами даних чи державними установами.

Своїм повідомленням засновник Telegram натякнув на оновлені умови користування та політику конфіденційності WhatsApp, згідно з якими останній зобов’язався передавати персональні дані користувачів Facebook.

На стрімке зростання кількості нових користувачів також могло вплинути блокування у Twitter сторінки 45-го президента США Дональда Трампа. Окрім того, Apple та Google видалив соціальну мережу Parler, якою користувалися прихильники Трампа, із своїх магазинів додатків.

Джерело: Durov’s channel