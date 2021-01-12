12 січня 2021 – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Важливе релігійне свято 12 січня – день мучениці Анисії Солунської або Анисії Зимової.

Свята Анисія вважається однією із найбільших християнських благодійниць.

В українській народній обрядовості на Анисії починалися перші приготування на Василя (також – Старий Новий рік).

Іменини 12 січня

День ангела 12 січня святкують Марія, Ярина, Ірина, Антон, Данило, Лев, Федір.

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12 січня: прикмети

Погода на Анисії завжди була морозною та безхмарною.

Сильний південний вітер 12 січня означає ранню весну.

Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі вдарять морози.

Снігопади на Анисії – літо буде похмурим та дощовим.

Що не можна робити 12 січня

Вітатися з молодими незнайомими жінками – на Анисії серед людей можна було зустріти справжню відьму.

Не піднімати нічого чужого з землі – знайдена 12 січня річ принесе горе.

Дітям цього дня не можна було давати важкої домашньої роботи.

Лягати спати до заходу сонця – насняться жахи.

Не можна пліткувати та лихословити.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Невдовзі після Анисії православні віруючі святкуватимуть Старий Новий рік і Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.